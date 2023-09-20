خبير: 15 مليار دولار خسائر الاقتصاد المغربي جراء زلزال الحوز

قدّر خبير اقتصادي خسائر الاقتصاد المغربي جراء زلزال الحوز بما بين 10 و15 مليار دولار. وقال إن استدراك هذه الأضرار سيتطلب نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي تنتجها البلاد.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط عمر الكتاني لوكالة الأناضول التركية أن “الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة”.

وأضاف الخبير يقول:”البلد يحتاج لنحو 5 سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة. شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات”.

من جهته، ذكر معهد المسح الجيولوجي الأمريكي أن أضرار الزلزال، قد تكلّف المغرب “فاتورة باهظة الثمن اقتصاديا، قد تصل إلى 10 مليار دولار.

وتعادل كلفة خسائر الزلزال ما نسبته 8 بالمئة من ناتج المغرب المحلي الإجمالي الخام، إلى غاية نهاية 2022، يقول المصدر ذاته.

بالمقابل، لم تعلن السلطات المغربية عن أي رقم بخصوص قيمة الخسائر المادية الناجمة عن الكارثة، حتى يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، وفق ما أشارت إليه الأناضول.

ووصلت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز بمدينة مراكش في المغرب، وبلغت شدتّه 7 درجات على سلّم ريجتر، إلى 2946 وفاة و5674 إصابة.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.