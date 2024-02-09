خبّاز جزائري يحظى باستقبال حار في البقاع المقدسة.. ما القصة؟

بدأت القصة التي وثّقها مقطع فيديو، حينما زار سياح سعوديون محلا لبيع الخبز الدائري بتلمسان، فقام صاحبه بتقديمه مجانا، مع تمنياته لهم بالصحة والعافية.

وأعرب كمال، الذي يملك محلا بسيطا لصنع الخبز، عن رغبته في زيارة بلدهم، فرد عليه السائح إنه يسأل الله أن يكتب له زيارة قريبة للبقاع المقدسة هو زوجته ويصلي في الحرمين ويدعو له هناك.

أضاف الرجل السعودي، أن صاحب المحل ملأ أكياسهم بالخبز مجانا، وعبّر عن امتنانه وتقديره لهذا الموقف المؤثر.

بعد أسابيع، استقبل كمال وزوجته في السعودية بنثر الورود ورش العطور كما الأبطال، من طرف أولئك السياح الذين كانوا في انتظاره، وعلامات السعادة بادية عليهم.

وعبّر الخباز الجزائري عن ابتهاجه لدى وصوله إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وقال إنه يبلغ سلام الشعب الجزائري لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وخلال مقطع الفيديو، مازح أحد السعوديين، كمال بقوله إنه يريد أن يأكل الكعك ليعود إلى الجزائر، ليرد عليه أن ذلك من دواعي سروره.

وأثار هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، تفاعلا كبيرا بين المتابعين الجزائريين الذي عبروا عن إعجابهم وتأثرهم بهذا الموقف الجميل.

وقال أحمد شريف، معلقا: “تكرّم على أبناء مدينة رسول الله، فأكرمه الله بزيارة بيته”. أضاف” كل الأعمال بالنيات”.

وكتبت أم مريم: “هكذا يرزقك الله من غير حول منك ولا قوة”، “تابعت” إن شاء الله يرزقنا الله من غير حول منا ولا قوة”.