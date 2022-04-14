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الجزائر

ختان الأطفال في رمضان.. وزارة الصحة تعلن عن 5 شروط

الشروق أونلاين
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ختان الأطفال في رمضان.. وزارة الصحة تعلن عن 5 شروط

ذّكرت وزارة الصحة بالشروط الواجب احترامها في عملية ختان الأطفال، وهذا بسبب تفضيل العديد من العائلات الجزائرية القيام بالعملية بدءا من ليلة النصف إلى غاية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة التقيد بالتنظيم المعمول به والذي يفرض 5 شروط:

1- أن تجرى عملية الختان في وسط استشفائي، عمومي كان أو خاص، شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية.

2- أن يقوم بعملية الختان طبيب مختص في الجراحة.

3- لا بد من إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان، هذه التحاليل من شأنها أن تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.

4- يمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني.

5- برمجة عملية الختان خلال شهر رمضان و لا تقتصر على حصرها في ليلة النصف وليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

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