خدمات رقمية لتسريع عمليات التسجيل العقاري

ضمن إجراءات إدارية لتسهيل عمل الموثقين.. مدير أملاك الدولة:

كشف المدير العام لأملاك الدولة، عبد الرحمان خدي، السبت، عن عدة إجراءات إدارية لتسهيل عمل الموثقين في الجزائر، مؤكدا على ربط 408 مرفق خاص بأملاك الدولة موزعة عبر التراب الوطني ببعضها، في عملية انطلقت شهر جوان الماضي وبلغت نسبة 70 بالمائة.

وقال خدي، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، إن الإستراتيجية التي تقوم بها الدولة لرقمنة الخدمة العمومية كان لها الأثر الإيجابي على أملاك الدولة، من خلال الخادم “الداتا سانتر”، واستحداث منصب المحافظ العقاري المساعد، وهو الآخر حل من الحلول لرفع نشاطات المراكز والمرافق، إضافة إلى إطلاق تطبيقات فضاء بوابة الجزائر، وهي خدمة على الأبواب، حسب خدي، حيث يتم التكفل من خلال ذلك بخدمات الدفع الإلكتروني، ودفع المستحقات وتأمين تدخل الموثق دون عناء التنقل.

من جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، ناجم رقاني، أن القضاء على الفساد الإداري وكل الممارسات اليابسة والسيئة، سيكون برقمنة الخدمة العمومية، قائلا: “نحن نعيش مرحلة الثورة الرقمية التي ستكون لتحسين خدمة المواطن، حيث الأمن والسرعة والإثبات الذي سيجعل تقديم الخدمة سهلا وممتعا”.

وأوضح أن العمل التوثيقي في مجال الرقمنة وتقليص التدخل البشري المباشر في تقديم الخدمات المختلفة وعلى كل المستويات، هو السبيل الوحيد لاقتلاع جذور الفساد المتغلغل في بعض التعاملات.

وثمّن رقاني جهود وزارة العدل ومديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، ووزارة المالية وكل المصالح ذات الصلة بمهنة الموثق، التي تسعى بجدية في الوقت الحالي، إلى توفير أسباب تسهيل مناخ الانتقال الرقمي من نظام تقليدي، إلى نمط الحوكمة، لتحقيق أهم المطالب واستكمال الإجراءات المختلفة في أوانها ولحفظها.