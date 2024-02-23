خدمة إلكترونية جديدة سيطرحها “إيلون ماسك” قريبا

أعلن الميلياردير الأمريكي، ايلون ماسك، اعتزامه إطلاق خدمة “Xmail” لتنافس خدمة “Gmail” المملوكة لشركة غوغل الأمريكية.

وفي ردّه على منشور سأله أحد المتابعين على منصة “X” ، “تويتر” سابقا عن موعد إطلاق خدمة بريد الكتروني، على غرار “Gmail – Yahoo – Outlook”، ردّ بالقول “الخدمة قادمة”.

ويعتزم مالك شركة “تيسلا”لصناعة السيارات و”سبايس ايكس” للصناعات الفضائية والمالك الجديد لمنصة “تويتر”، إلى توسيع استثماراته في المجال الرقمي، خاصة بعد الضغوط التي تلقاها ماسك من طرف شركة غوغل، عقب رفضه دعم الاحتلال الاسرائيلي في جرائمه على غزة.