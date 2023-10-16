خدمة “اندرايف ديلفري” العالمية للتوصيل أو الشحن تدخل الجزائر

أطلقت منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي “اندرايف” المتواجدة في أكثر من 40 دولة، خدمة “اندرايف دليفري” لمساعدة العملاء والشركات للقيام بطلبات توصيل أو الشحن على التطبيق في الجزائر.

وتعتبر هذه الخدمة التي أطلقتها “اندرايف” مخصصة “لمساعدة العملاء والشركات القيام بطلبات توصيل أو الشحن على التطبيق في نفس اليوم من خلال نموذج عمل يسمح للمستخدم بوضع تسعيرة رحلة التوصيل والتفاوض فيما بينه مع المندوب”.

“ويتمكن المستخدم القيام بطلب توصيل عبر تطبيق “اندرايف” في دقائق قليلة بدون الحاجة إلى انتظار طويلاً لشركات النقل لأن بمجرد قبول المندوب طلب التوصيل يمكن استلام الطرد أو الاغراض خلال دقائق وليس ساعات”.

بإطلاق هذه الخدمة الموثوقة، أصبح “لا يوجد حاجة لتوقيع عقد مع شركة لوجستية للقيام بهذه المهمة لمختلف الشركات سواء متناهية الصغر ومتوسطة الحجم والكبيرة”.

“فكل شيء يمكن القيام به من خلال تطبيق “اندرايف” في الوقت الذي يحتاجه العمل، خاصة أن الخدمة بسيطة وسريعة ولا تحتاج لبذل المزيد من المجهود”.

كيف تعمل خدمة “اندرايف ديلفري”؟

تحديد مكان ووجهة التوصيل.

اختيار أفضل وسيلة، على سبيل المثال (السير على قدم ، موتوسيكل ، سيارة).

اقتراح السعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل الخدمة.

يمكن للمندوبين الإطلاع على طلبات التوصيل عبر التطبيق واختيار الطلبات التي تناسب معهم من حيث السعر و الوجهة (يمكن قبوله أو تخطيه).

يتلقى المستخدم اشعار من التطبيق عن أسماء مندوبي التوصيل الذين قبلوا طلب التوصيل.

اتخاذ القرار بناءً على السعر المقدم للخدمة والتقييم.

تأكيد الطلب تتم عملية الاستلام بسرعة (عادةً ما يصل المندوب في غضون دقائق قليلة).

معايير الأمان لخدمة “اندرايف ديلفري”

السلامة والشفافية في عملية الطلب والتسليم.

يحدد العملاء السعر بافتراض أنه عادل للخدمة التي يحتاجون إليها.

السعر أو التقييم الخاص بمندوب

يمكن للعملاء تتبع طلباتهم في التطبيق.

تتوفر الخدمة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

يمكن للمندوبين أن يصلوا في الموعد المحدد رغم التكدس المروري.

يسمح للمندوب الذي يقوم بالتوصيل على قدميه والموتوسيكل و الدراجة الهوائية أن يحمل أغراض أو طرد يصل وزنه إلى 10 كيلو جرام، و20 كيلو جرام لـ المندوبين بالسيارات.

يسلم المندوب طلب التوصيل عند الباب.

شركة “انداريف” لن تحصل على رسوم من الخدمة في الأشهر المقبلة.

للإشارة فإن “اندرايف” عبارة عن منصة عالمية للتنقل والخدمات الحضرية مقرها ماونتن فيو، بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تنزيل تطبيقها أكثر من 175 مليون مرة، و هو ثاني أكثر تطبيقات التنقل تحميلا عام 2022.

بالإضافة إلى خدمة نقل الذكي للركاب، يوفر قائمة موسعة من الخدمات الحضرية، بما في ذلك النقل بين المدن والشحن والتوصيل والبحث عن عمل.