خدمة جديدة بالبنك الوطني الجزائري لتعزيز التجارة الخارجية

عبر نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية والتحويلات المالية

أعلن نهاية الأسبوع الماضي، البنك الوطني الجزائري، عن إطلاق خدمة جديدة عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لذات المؤسسة البنكية، يتعلق الأمر بخدمة “E-Trade BNA”، وهي خدمة إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية، عبر نظام “سويفت” للتعاملات المصرفية والتحويلات المالية، مؤكدا في بيان له أن هذه المنصة الجديدة مخصصة للزبائن والأفراد والمهنيين والشركات الممارسة لنشاط التجارة الخارجية، آملا أن تنال الخدمة الجديدة، نسبة كبيرة من معاملات الجزائريين.

وفي معرض شرحه بإسهاب مزايا الخدمة الجديدة، اشترط البنك الوطني الجزائري، أن يكون المستفيد من هذه الأخيرة، مشتركا في خدمة “BNA. net” عبر شبكة الأنترنت أو Bn@tic عبر الهاتف المحمول، لافتاً إلى أن خدمة (E-Trade de BNA)، تتوفر على أربعة أنواع من معاملات التجارة الخارجية (سويفت) وهي متوفرة على منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك، موزعة على القرض المستندي Crédoc، الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.

وجاءت عملية إطلاق هذه الخدمة الجديدة من قبل البنك الوطني ملائمة لعروضه مع الحاجيات الجديدة للزبائن خاصة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية.

ومعلوم أن البنك الوطني الجزائري، وضع في المدة الأخيرة 31 وكالة رقمية، تسمح لزبائنه القيام بالعمليات المصرفية بسلاسة والولوج إلى منصة الدفع الإلكتروني والموقع الإلكتروني للبنك، إضافة إلى القيام بمحاكاة القروض، التمويلات الإسلامية والتأمين، الاتصال عن بعد مع مكلف بالزبائن عبر خدمة الفيديو المباشر.

من جهته، كشف البنك الوطني الجزائري عن التحضير لفتح أربعة شبابيك جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية في 4 ولايات، رغبة في توسيع نشاطه ورفع منتجاته المالية المحتكمة إلى الشريعة الإسلامية، خاصة منتج “المرابحة” وهي بديل عن القروض الاستهلاكية، إذ يشتري البنك السلعة لعميله ويعيد بيعها مقابل أقساط، وهامش ربح، إلى جانب الإجارة وتمويل العقارات والمنتج الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا الخاص بالتأمين التكافلي.

يذكر أن البنوك العمومية سجلت نتائج نوعية في السنة الماضية في مجال تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، وذلك بفتح (294 شباك، 21766 حساب، 49 مليار دج ودائع و5 مليار دج تمويلات).