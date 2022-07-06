خدمة جديدة لتسهيل سحب معاشات 200 ألف متقاعد

وقع الصندوق الوطني للتقاعد اتفاقية جديدة مع بنك التنمية المحلية يوم الأربعاء، تهدف إلى تسهيل عملية سحب المعاشات لفائدة المتقاعدين، من زبائن جميع البنوك المعتمدة في الجزائر.

وحسب بيان للصندوق، ستسمح هذه الاتفاقية بصبّ معاشات ومنح المتقاعدين في الآجال المحدّدة، وسحبها بكل أريحية، لصالح نحو 200 ألف متقاعد.

وأكّد المكلّف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي بالمناسبة، أنّ الاتفاقية “تندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات البنكية من المواطن”.

كما ترمي الاتفاقية إلى “تمكين المتقاعدين من خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجال”.