-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

خدمة جديدة لتسهيل سحب معاشات 200 ألف متقاعد

الشروق أونلاين
  • 125
  • 0
خدمة جديدة لتسهيل سحب معاشات 200 ألف متقاعد
ح.م
جانب من توقيع الاتفاقية

وقع الصندوق الوطني للتقاعد اتفاقية جديدة مع بنك التنمية المحلية يوم الأربعاء، تهدف إلى تسهيل عملية سحب المعاشات لفائدة المتقاعدين، من زبائن جميع البنوك المعتمدة في الجزائر.

وحسب بيان للصندوق، ستسمح هذه الاتفاقية بصبّ معاشات ومنح المتقاعدين في الآجال المحدّدة، وسحبها بكل أريحية، لصالح نحو 200 ألف متقاعد.

وأكّد المكلّف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي بالمناسبة، أنّ الاتفاقية “تندرج في إطار سياسة تقريب الخدمات البنكية من المواطن”.

كما ترمي الاتفاقية إلى “تمكين المتقاعدين من خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجال”.

مقالات ذات صلة
التدخين!

التدخين!

مغني “كباريهات” يدير شبكة لتهريب المهاجرين السريين

مغني “كباريهات” يدير شبكة لتهريب المهاجرين السريين

هكذا احتفل الفلسطينيون في غزة بذكرى استقلال الجزائر

هكذا احتفل الفلسطينيون في غزة بذكرى استقلال الجزائر

الجزائر ثابتة في دعمها لقضايا التحرر ومحاربة الصهيونية

الجزائر ثابتة في دعمها لقضايا التحرر ومحاربة الصهيونية

نقابة تثمن مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي

نقابة تثمن مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي

الرئيس تبون يستقبل المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا

الرئيس تبون يستقبل المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد