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الجزائر

خدمة جديدة للتأمين على السفر في الجزائر

الشروق أونلاين
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خدمة جديدة للتأمين على السفر في الجزائر
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خدمة جديدة للتأمين على السفر

أعلن بنك التنمية المحلية (بي دي أل) يوم السبت في بيان، أنه سيشرع ابتداء من غد الأحد، في تسويق خدمته الجديدة للتأمين على السفر بالتعاون مع شركة “أمانة للتأمين”.

 المنتوج الجديد سيسمح للأفراد بالاستفادة من تغطية شاملة في حالة وقوع أي حادث أو مرض في أثناء السفر.

كما توفر الخدمة مرافقة على مدار الساعة للمسافرين المستفيدين من التأمين، طيلة فترة رحلاتهم في الخارج.

وسيكون المنتوج التأميني الموجّه للأفراد، متوفرا على مستوى الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية، يضيف ذات البيان.

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