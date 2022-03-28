“خدمة “جوميا” حققت المبتغى والكتب العلمية بتقنية “البراي” بشرى للمكفوفين

إقبال على الكتاب الشبه مدرسي بجناح المطبوعات المدرية عمارة للشروق:

اعلن مدير النشر بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طلال عمارة في تصريحه للشروق اليومي على هامش فعاليات الصالون الدولي للكتاب، عن اطلاق عدة مشاريع لصالح التلاميذ في مختلف الاطوار التعليمية بهدف تسهيل التحصيل العلمي واتاحته للجميع خاصة بعد الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا لما يزيد عن سنتين.

وكشف طلال عمارة بالمناسبة عن توفير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لاصدارات جديدة موجهة لفئة “المكفوفين” والمتمثلة في كتب مطبوعة بتقنية “البراي” والمتعلقة خاصة بالمواد العلمية بعدما كانت مقتصرة في السابق على المواد الادبية وذلك بهدف تقديم الفرصة للمكفوفين لمزاولة الدراسة في تخصصات العلوم التجريبية في مرحلة التعليم الثانوي واجتياز امتحان البكالوريا في المواد العلمية،اذ يوفر الديوان كتبا لاقسام الاولى،الثانية والثالثة ثانوي بتقنية ثلاثية الابعاد كالمنحنيات والرسومات التي تم تصميمها خصيصا بهدف مساعدة المكفوفين على الاستيضاح والفهم.

وقد اشاد عمارة بالدور الهام لموقع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسة في الترويج لمثل هذه الكتب ولمختلف الاصدارات مشيرا الى تثمين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمبادرة في مجلس الوزراء السابق،اضافة الى وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد الذين اثنوا على التجربة التي وفرت الكتب لفئة المكفوفين اضافة الى الكتب الاخرى في مختلف الاطوار التعليمية والتي اصبحت متاحة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة.

هذا وكشف طلال عمارة بالمناسبة عن اطلاق خدمة توصيل الكتاب للتلميذ والولي في نفس الوقت وذلك من خلال المتجر الالكتروني “جوميا” الذي يمكنهم من اقتناء ما يشاؤون من العناوين والكتب وضمان خدمة توصيلها اليهم في اقرب وقت ممكن دون تكبد عناء التنقل وبسعر رمزي مهما بلغت كمية الكتب التي تم اقتناءها،مؤكدا على نجاعة المبادرة التي تم اطلاقها العام الفارط بالتزامن مع الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا،والتي حققت نتائج ايجابية فرضت استمار التعامل بها لتسهيل مهمة اقتناء الكتاب على التلميذ والولي مهما كانت الولاية التي يسكن فيها بالاضافة فتح نقاط بيع تابعة للديوان على بمختلف الولايات وكذا اعتماد مكتبات خاصة منتشرة عبرة كامل التراب الوطني .

كما اعلن عمارة عن شروع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في تصميم كتب شبه مدرسية موجهة لمختلف الاطوار التعليمية كالتحضيري،الابتدائي،المتوسط والثانوي،مشيرا الى ان المرحلة الاولى من المشروع قد ركزت على اقسام الامتحانات النهائية للاطوار الثلاثة من خلال ادراج المواد الاساسية لهذه الاقسام،حيث تتضمن هذه الكتب ملخصات للدروس والوضعيات الادماجية المتنوعة،بالاضافة الى مواضيع مقترحة للاختبارات مع اتاحة حلول نموذجية تم بناءها وفقا للمقاربة بالكفاءات والمتبناة في البرامج الدراسية المختلفة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية،حيث شهدت الكتب المدرسية والشبه مدرسية اقبالا واسعا في الايام الاولى من فعاليات الصالون الدولي للكتاب من طرف الاولياء تحضيرا للموسم الدراسي القادم.

وقد طمأن مدير النشر بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية التلاميذ والاولياء بوفرة الكتب المدرسية بكميات كافية لمختلف المراحل التعليمية وفي جميع التخصصات بما يسد حاجة المتمدرسين جميعا،مؤكدا على استعداد الديوان لتلبية احتياجات الميدان عبر 58 ولاية.