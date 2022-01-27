خديجة بن قنة تحتفي بـ 14 مليون متابع عبر فيسبوك

احتفت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، بوصول عدد متابعيها عبر مملكتها الفيسبوكية إلى 14 مليون متابع.

ونشرت بن قنة تغريدة عبر حسابها على تويتر، الاثنين 24 جانفي، قالت فيها: “سكان العالم الأزرق، شعب الفيسبوك العزيز، أصدقائي وأحبتي شكرا..شكرا من القلب على ثقتكم الغالية.. معا نواصل المشوار أيها الأحرار”.

وتقدم نشطاء من زملاء ومحبي بن قنة بأحر التهاني لها، واصفينها بسيدة الإعلام العربي بدون منازع، وراجين أن تبقى كما عهدوها منبرا للنزاهة والصدق.