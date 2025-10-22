خديجة بن قنة تحصد الجائزة الفضية في مسابقة “سيغنال” العالمية

عن بودكاست "ذو الشأن"

توّجت المذيعة الجزائرية، خديجة بن قنة بالجائزة الفضية في مسابقة “سيغنال” العالمية، وذلك عن فئة البودكاست الأكثر إلهاما، من خلال “ذوو الشأن” الذي يُعرض عبر منصة أثير الجزيرة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد مكانة بن قنة الرائدة في المشهد الإعلامي العربي والدولي، وليُضاف إلى سجلها المهني الحافل، وذلك عن الحلقة المميزة التي حملت عنوان “الآن أكشف.. قصة قيصر” والتي استضافت خلالها شريك قيصر سوريا وأمين سر ملفاته وحامل الكود “سامي”، الذي كشف عن هويته الحقيقية بعد أيام قليلة من سقوط بشار الأسد؛ ليظهر للعالم بصفته الحقيقية: المهندس السوري وابن ريف دمشق “أسامة عثمان”.

ومنذ انضمامها إلى قناة الجزيرة، استطاعت خديجة بن قنة أن ترسّخ اسمها كواحدة من أنجح الإعلاميات العربيات، من خلال أسلوبها المهني الرصين، وحضورها القوي، والتزامها بنقل الحقيقة بموضوعية وعمق.

وقد عبّر الإعلامي أحمد منصور، أحد أبرز وجوه قناة الجزيرة، عن فخره وتهنئته للزميلة بن قنة بهذا التتويج، مؤكدًا أنها تمثل “مدرسة الجزيرة المهنية الرصينة في التقديم التلفزيوني”، حيث أشاد بمساهمتها في تقديم محتوى إعلامي راقٍ وهادف، يجمع بين العمق والاحترافية.

ويُعد بودكاست “ذوو الشأن” من أبرز الإنتاجات الصوتية التي تقدمها منصة أثير الجزيرة، حيث يسلط الضوء على القصص الشخصية والتجارب الإنسانية المؤثرة، بأسلوب سردي عميق وجودة إنتاجية عالية، ما جعله يحظى باهتمام واسع من قبل المتابعين والنقاد على حد سواء.

قالت بن قنة عن حلقة “أسامة عثمان” بعد عرضها، إنها “حققت نحو مليون مشاهدة في يومين فقط، لأن كمية الصدق التي تقرؤها في عيني شريك القيصر وكمية الحزن التي تستشعرها في صوته لا يمكن أن توقفك عن مشاهدة ساعتين كاملتين من الحوار”.

وفيما يتعلق بمسابقة “سيغنال” العالمية فهي واحدة من أعرق الجوائز الدولية التي تحتفي بالإنتاجات الصوتية المتميزة، من خلال تكريم صناع البودكاست الذين يقدمون محتوى يُحدث فرقا حقيقيا في وعي الجمهور وإدراكه للقضايا الإنسانية والاجتماعية.