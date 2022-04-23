خذايرية.. الحارس الذي لم ينل فرصته مع المنتخب الجزائري؟

كرّر ما قام به عصماني سنة 1988 وزغبة سنة 2018

ما قام به الحارس المغترب سفيان خذايرية، سهرة الجمعة، أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، من تصديات خرافية، سيبقى في ذاكرة أنصار وفاق سطيف، والقول بأن له نصيب في تأهل وفاق سطيف للمرة الرابعة في تاريخ النادي إلى نصف نهائي رابطة الأبطال، هو الحقيقة لكل من شاهد 190 دقيقة في المباراتين وخاصة في لقاء رادس وفي شوط ثاني كان فيه أنصار الترجي التونسي يحتفلون بالهدف ليكتشفوا بأن الحارس أخرج الكرة بأعجوبة من مرماه.

كثيرون تذكروا مباراة مشابهة لعبها وفاق سطيف في سنة 2018 في الدار البيضاء المغربية أمام فريق الوداد الببضاوي، حيث فاز الوفاق في لقاء ذهاب الربع نهائي من رابطة الأبطال في ملعب سطيف، وسافر إلى الدار البيضاء أمام ستين ألف متفرج شوفيني من أنصار الوداد، من أجل انتزاع التأهل، ولكن مدرب الوفاق في ذلك الوقت المغربي رشيد الطاوسي، فشل في تقديم تكتيك يقي الوفاق من الضغط البيضاوي الكبير، إذ سكن الوداديون في منطقة الوفاق طوال التسعين دقيقة، ولكنهم اصطدموا بحارس ظاهرة في تلك المواجهة، يدعى مصطفى زغبة الذي لعب لوحده ضد الوفاق، وأنقذ أهدافا جعلت معلق مغربي مخضرم على المباراة يقول بأنه لم يشاهد منذ زمن الحارس السوفياتي الأسطورة ليف ياشين إبداع مثل الذي قام به زغبة الذي يبلغ حاليا من العمر 32 سنة، ولكن للأسف خفت بريق زغبة بعد تلك المباراة الأسطورية، وخرج الوفاق من الدور النصف نهائي أمام الأهلي المصري، ليعيد خذايرية التاريخ، بانتزاع تأهل كبير من تونس أمام فريق كبير هو الترجي ويبلغ النصف نهائي لمواجهة نفس المنافس وهو الأهلي المصري، كما ذكّرنا خذارية أيضا بسنة 1988 في الدور النصف النهائي الإفريقي، عندما سافر وفاق سطيف في نفس المنافسة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري في مباراة الإياب، بعد الفوز بهدفين نظيفين في ملعب سطيف، ولكن الأهلي بنجومه سيطر وسجل هدفين ووجد الحارس عنتر عصماني بالمرصاد لإبقاء النتيجة على حالها، والتألق في ركلات الترجيح التي أوصلت الوفاق إلى النهائي، وحقق أول تتويج قاري له في مباراة لا تُنسى تماما، كما حدث، أول أمس، بإمضاء وبصمة من الحارس عبد الوهاب سفيان خذايرية الذي لا يمكن أن نحلم في تقمصه لألوان الخضر مستقبلا لأن هذا الحارس المتواجد في الجزائر ومع وفاق سطيف، منذ 2012 قادما من لومانس الفرنسي، بلغ منذ الفاتح من شهر أفريل الماضي 33 سنة، مع الإشارة إلى أنه لعب في الجزائر مع الوفاق فقط، باستثناء موسم واحد 2018 / 2019 حيث تنقل إلى بلعباس مع ناديها الاتحاد، وكانت فيها فرصة مصطفى زغبة التي استغلها، ثم عاد سريعا إلى سطيف ويصل معه لثاني مرة إلى النصف النهائي، ويأمل في ثاني لقب قاري له، بعد أن كان من أبطال سنة 2014 وشارك في مونديال الأندية.