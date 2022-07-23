-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

خذايرية في أوّل تجربة خليجية

علي بهلولي
  • 45
  • 0
خذايرية في أوّل تجربة خليجية

انتقل حارس مرمى فريق وفاق سطيف سفيان خذايرية، إلى نادي الشعلة السعودي.

واكتفت إدارة نادي الشعلة السعودي بِالإعلان عن استفادتها من خدمات الحارس خذايرية، دون تقديم تفاصيل الصفقة. في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان خذارية (33 سنة) يرتبط مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وبعد أن ارتدى أزياء أندية جزائرية وفرنسية، سيخوض سفيان خذايرية أوّل تجربة له في منطقة الخليج، والسعودية تحديدا.

وبِخصوص فريق الشعلة، فقد تموقع في المركز الـ 14، من أصل 20 ناديا مُتنافسا في بطولة القسم الثاني السعودي للموسم المُنقضي.

مقالات ذات صلة
توزيع المهام .. عودة كأس الجزائر .. و”الشان” أهم قرارات المكتب الفيدرالي

توزيع المهام .. عودة كأس الجزائر .. و”الشان” أهم قرارات المكتب الفيدرالي

هل سدّد محرز فاتورة خيبة المحاربين في “الكان” وفاصلة المونديال؟

هل سدّد محرز فاتورة خيبة المحاربين في “الكان” وفاصلة المونديال؟

رسميا.. ملعب الرويبة ميدانا لِمولودية الجزائر

رسميا.. ملعب الرويبة ميدانا لِمولودية الجزائر

صلاح غاب والمصريون يُقاطعون والمغرب تُنظّم حفلا “جنائزيا”!

صلاح غاب والمصريون يُقاطعون والمغرب تُنظّم حفلا “جنائزيا”!

بلوزداد يجلب لاعبا دوليا كاميرونيا ويُعسكر في تونس

بلوزداد يجلب لاعبا دوليا كاميرونيا ويُعسكر في تونس

بِالفيديو: محرز يبدأ موسمه الجديد بِتمريرة حاسمة

بِالفيديو: محرز يبدأ موسمه الجديد بِتمريرة حاسمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد