خذايرية في أوّل تجربة خليجية

انتقل حارس مرمى فريق وفاق سطيف سفيان خذايرية، إلى نادي الشعلة السعودي.

واكتفت إدارة نادي الشعلة السعودي بِالإعلان عن استفادتها من خدمات الحارس خذايرية، دون تقديم تفاصيل الصفقة. في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان خذارية (33 سنة) يرتبط مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وبعد أن ارتدى أزياء أندية جزائرية وفرنسية، سيخوض سفيان خذايرية أوّل تجربة له في منطقة الخليج، والسعودية تحديدا.

وبِخصوص فريق الشعلة، فقد تموقع في المركز الـ 14، من أصل 20 ناديا مُتنافسا في بطولة القسم الثاني السعودي للموسم المُنقضي.