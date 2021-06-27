خذوا العبرة من خونة الجزائر!

على الفلسطينيين أن يقرؤوا التّاريخ ليعرِفوا مصيرَ المتعاونين مع الغُزاة والمُستعمِرين حتى يُدركوا أنّ ما تفعله الأجهزة الأمنية الفلسطينية من مطاردة للمقاومين واعتقالهم وتسلميهم إلى الاحتلال وأحيانا تصفيتهم، كما حدث مع المناضل الفلسطيني نزار بنات الذي انتقد السّلطة الفلسطينية واتّهمها بالفساد فتم قتلُه بدم بارد!

ما الفرقُ بين ما تفعله الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبين ما كان يفعله الخونة من الجزائريين أثناء الثّورة التّحريرية؟ أو ما كان يفعله أعوانُ الاستعمار الفرنسي خلال كل فترة الاحتلال الفرنسي من “قياد” و”باشاغات” و”صبايحية” و”زواف”؟ وما الفرق بين ما تفعله السُّلطة الفلسطينية وكل الهيئات المنضوية تحتها، وما كانت تفعله الحركات المناوِئة للثّورة الجزائرية والموالية للجيش الفرنسي؟

إذا كان الفلسطينيون معجبين بتاريخ الجزائر وثورتها المباركة، فعليهم أن يسْتَلْهِموا العبرَ والدّروسَ من هذا التّاريخ، وعليهم أن يُدْرِكُوا أنّ المتعاوِنين مع فرنسا خلال الثّورة الجزائرية كانت تُطَبَّق عليهم أحكامُ الإعدامِ الميداني، لأنَّ ما كانوا يقومون به هو خيانة للوطن وتعاونٌ مع الأعداء المحتلين. وقد انتهى بهم المطاف في مزبلة التاريخ، حتى أن النّاجين منهم تعرّضوا لأقسى أنواعِ الإذلال والتّهميش في فرنسا البلد الذي باعوا شرفهم لأجلِه.

عندما أراد الجزائريون التّحرر من الاستعمار تخلّوا عن اختلافاتهم وانقساماتهم، وكان عليهم حل كلّ الأحزاب والجمعيات والكيانات والانضمام إلى جبهة التحرير الوطني كفرادى لا كجماعات، ولو لم يفعلوا ذلك لما تحقّقَ الاستقلال ولَبَقيت الجزائر مستعمَرة فرنسية إلى اليوم.

على الفلسطينيين أن يُدْرِكوا استمرار “التّنسيق الأمني” مع الصّهاينة هو خيانةٌ للقضيةِ التي ناضلوا من أجلها، وأن فكرة وجود أجهزة أمنية فلسطينية تحت الاحتلال هو تطوّعٌ غريب لخدمة الاحتلال بسواعد وأسلحة فلسطينية، وأنّ الرّصيد التّاريخي الذي يمثّله القائد الراحل ياسر عرفات قد نَفَد، وأنّ الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها أنّ السّلطة الفلسطينية بعده تخلّت تماما عن المشروع التّحرري، وباتت معاونا للاحتلال، ونائبا عنه في قمع الفلسطينيين والتّضييق عليهم.

وعلى حركة “فتح” التي كانت قبل عقود تقود النّضال الفلسطيني أن تدرك أن الطّريق لاستعادة مكانتها لدى الشعب الفلسطيني هو الخروج من هذا المستنقع التي سُحبت إليه، وقد بدأت مؤشرات اليقظة تظهر لدى بعض قادتها، فقد قال القيادي البارز في الحركة سفيان أبو زايدة “إن من يبرّر قتل نزار بنات يعزز منظومة الفساد وفساد السلطة”، أما إذا استمرت في لعبة الانتخابات ومهزلة “الفعل الديمقراطي” في كيان منزوع السيادة، فإن الشعب الفلسطيني سيتجاوز الجميع وستكون القيادة الفعلية لمن يقود المعارك والحروب ضد الاحتلال الصهيوني لا لمن يقمع الفلسطينيين خدمةً للاحتلال.