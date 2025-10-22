خرجات استعلاماتية وتحريّات قبيل مناقشة مالية 2026

اللجان البرلمانية تتحرك رسميا وتوفد نوابها إلى الولايات

باشرت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني رسميا خرجاتها الاستعلاماتية ضمن برنامج الدورة الأخيرة للعهدة التشريعية التاسعة، في إطار متابعة ميدانية تشمل قطاعات استراتيجية، من بينها المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومشاريع تهيئة المنشآت الرياضية والملاعب.

وتأتي هذه التحركات الميدانية في وقت تواصل فيه لجنة المالية والميزانية دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن تستكمل الزيارات المبرمجة للجان النيابية مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، باعتبار أن النظام الداخلي للمجلس، ينص على إلزام النواب بحضور الجلسات العامة، خاصة في المشاريع القانونية ذات الأهمية على رأسها قانون المالية.

كما أن هذه الزيارات تندرج في سياق عام يطغى عليه الطابع الاقتصادي، حيث تسعى اللجان البرلمانية إلى توسيع نطاق الرقابة الميدانية وربطها بالنقاش التشريعي حول المالية العمومية، بما يسمح بتقييم السياسات القطاعية من داخل المؤسسات المنتجة والهياكل المحلية، بعيدا عن المقاربة النظرية لمشاريع القوانين التي لطالما كانت محل انتقاد النواب.

وفي هذا الإطار، تنقلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة النائب برهوم سميرة، إلى مقر شركة نفطال مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، ضمن برنامج موجه إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، تركزت الزيارة على تقييم أداء الشركة في مجال تأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، ومتابعة مدى تقدمها في مسار الرقمنة وتحديث أنظمة التسيير.

كما تطرقت المناقشات حسب ما علمته “الشروق” إلى المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، وآفاق توسيع نشاط المؤسسة نحو الأسواق الإفريقية، وذلك كما وصف في إطار الرؤية الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى فاعل اقتصادي تنافسي ومصدر للطاقة والخدمات، حيث ينتظر أن ترفع نتائج هذه الزيارة ضمن تقرير مفصل يدرج في أعمال اللجنة، تمهيدا لتضمينه في الحصيلة الرقابية الشاملة للدورة البرلمانية الحالية.

ولم تتركز الزيارات الاستعلاماتية على الجانب الاقتصادي فحسب وإنما مست الجانب الاجتماعي، حيث باشرت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، برئاسة النائب بوزيان مزاري، زيارة استعلامية إلى ولاية المسيلة يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، خصصت لمعاينة وضعية المرافق الشبانية والرياضية عبر الولاية، والوقوف على ظروف نشاط الجمعيات المحلية ومدى جاهزية المنشآت المخصصة للشباب.

وأوضحت اللجنة أن الزيارة تندرج ضمن التقييم الميداني لسياسات التنمية المحلية في قطاع الرياضة والشباب، الذي يشكل أحد محاور الاهتمام التشريعي خلال الدورة الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالتشغيل والاندماج الاجتماعي.

ووفق برنامج العمل المسطر، ستتواصل خرجات اللجان المتخصصة إلى غاية نهاية نوفمبر، لتشمل قطاعات الطاقة، الصناعة، النقل، التهيئة الحضرية، في مسعى يهدف إلى تزويد البرلمان بمعطيات دقيقة تسبق مناقشة مشروع قانون المالية، وتسهم في صياغة توصيات واقعية تعكس أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.