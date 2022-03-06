خرجات برلمانية استعجالية للوقوف على ارتفاع الأسعار

أكد لحسن لعبيدي رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البئية، في تصريح للشروق، أن اللجنة ومن خلال سلسلة اجتماعاتها مع مختلف المتعاملين في السوق الوطنية وممثلي الدواوين الوطنية وقفت على إجماع تام بوجود وفرة في المحصول والمنتحات تكفي لتغطية جميع الاحتياجات الغذائية وبالتالي فإن مشكل ارتفاع الأسعار لا يتعلق أبدا بالندرة، حيث أن الجميع يطمئن بوجود الوفرة، لذا فإن الاحتمال الوحيد والأكيد يتعلق بوجود مضاربة خفية غير متحكم فيها ولم تستطع وزارة التجارة أن تبسط يدها عليه.

وأضاف لعبيدي أنّ ممثلي بعض الدواوين قدموا تعهدات رسمية أمام أعضاء اللجنة البرلمانية بتسقيف أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بما يجعلها في متناول الجميع.

وكشف المتحدث عن برمجة خرجات ميدانية استعجالية للجنة الفلاحة البرلمانية إلى عديد الولايات والمؤسسات والدواوين للوقوف على بعض العوائق والصعوبات التي يرفعها المتعاملون وكذا الوقوف على أسباب الزيادات غير المعقولة التي بلغتها كثير من المواد الاستهلاكية لاسيما الخضر والفواكه، كما أن الزيارات الاستعجالية ستشمل أيضا ولاية الوادي للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم جني محاصيل البطاطا، خاصة في ظل وجود منتوج موسمي كاف لتغطية الاحتياجات الفعلية للجزائريين.