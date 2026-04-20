-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
إيداع الوزير السابق علي عون الحبس
اقتصاد

خرجات رقابية مكثفة لمتابعة أسعار الخضر والفواكه وتعزيز شفافية السوق

الشروق أونلاين
  • 468
  • 0
خرجات رقابية لمتابعة أسعار الخضر والفواكه
أرشيف
خرجات رقابية لمتابعة أسعار الخضر والفواكه

باشرت مصالح الرقابة التابعة لمديريات التجارة تنفيذ خرجات ميدانية مكثفة عبر مختلف ولايات الوطن، لمتابعة تطور أسعار الخضر والفواكه وضمان احترام قواعد الممارسات التجارية، وفق ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وتهدف هذه العمليات إلى رصد الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، إلى جانب التأكد من مدى التزام المتعاملين بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الممارسات التجارية، بما يضمن السير الحسن للأسواق.

وتندرج هذه الخرجات ضمن جهود مراقبة تموين الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية، والتصدي لأي ممارسات قد تخل بتوازن السوق أو تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، يعمل أعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع على تعزيز شفافية عرض الأسعار وضمان وفرة المنتجات في ظروف تسويقية منظمة، بما يدعم استقرار السوق ويحسن من مستوى التنظيم التجاري.

صناعة.. 1675 وعاءً عقارياً معروضاً عبر المنصة الرقمية للمستثمر

دعوة لتعزيز الحوكمة الدولية لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

رسميا.. إطلاق منصة إلكترونية لشراء أضاحي العيد المستوردة

عرض محطة جزائرية مبتكرة لمعالجة المياه الصناعية

من ميناء عنابة.. تصدير 20 ألف طن من الإسمنت الأبيض إلى غواتيمالا

“أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء أكثر جدوى ومشروع المغرب مُعقد”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد