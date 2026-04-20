خرجات رقابية مكثفة لمتابعة أسعار الخضر والفواكه وتعزيز شفافية السوق

باشرت مصالح الرقابة التابعة لمديريات التجارة تنفيذ خرجات ميدانية مكثفة عبر مختلف ولايات الوطن، لمتابعة تطور أسعار الخضر والفواكه وضمان احترام قواعد الممارسات التجارية، وفق ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وتهدف هذه العمليات إلى رصد الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، إلى جانب التأكد من مدى التزام المتعاملين بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الممارسات التجارية، بما يضمن السير الحسن للأسواق.

وتندرج هذه الخرجات ضمن جهود مراقبة تموين الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية، والتصدي لأي ممارسات قد تخل بتوازن السوق أو تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، يعمل أعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع على تعزيز شفافية عرض الأسعار وضمان وفرة المنتجات في ظروف تسويقية منظمة، بما يدعم استقرار السوق ويحسن من مستوى التنظيم التجاري.