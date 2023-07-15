خرجات سياحية لفائدة الوفود المشاركة إلى معالم أثرية بوهران

الألعاب الرياضية العربية الجزائر2023:

نظمت لفائدة الوفود المشاركة في منافسات الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية بالجزائر على هامش المنافسات الرياضية خرجات لأماكن سياحية ومعالم أثرية بولاية وهران رفقة مرشدين مختصين.

و كان حصن “سانتا كروز” بأعالي جبال “مرجاجو” المعلم البارز في هذه الخرجات السياحية الذي نال إعجاب ضيوف الباهية العرب الذين راحوا يلتقطون بشغف كبير صورا وينقلون فيديوهات لأهاليهم.

وقد اثنت كل الوفود على الترحيب الذي حظيت به منذ الوصول إلى مقرات إقامتهم والإمكانات التي وضعت تحت تصرفهم والخرجات السياحية التي مكنتهم من الوقوف على ما تزخر به وهران من مقومات تاريخية ورياضية وسياحية حسبما أكده محمد بدوان من دولة فلسطين الشقيقة. وقال “كل أعضاء الوفد الفلسطيني ممتنون الحفاوة الكبيرة والهتافات التي كانت تتردد من الأشقاء الجزائريين كبارا وصغارا “فلسطين الشهداء” وهذا ما عودنا عليه الشعب الجزائري العظيم. خلال تواجدنا في المنافسات كان الشبان الجزائريون يتسابقون لالتقاط الصور مع العلم الفلسطيني المعبرة عن لحمة الشعبين” ومن جهته صرح يعقوب بوبو (رئيس الوفد الموريتاني) والنائب الأول لرئيس الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية: “تمنيت لو كنت أقيم في وهران. الأجواء بها جد رائعة. الجزائر تملك كل الإمكانات من أجل تنظيم أي منافسة مهما كان حجمها خاصة وأنها اليوم تتوفر على ملاعب وقاعات بمقاييس عالمية”.

كما عرف مسرح الهواء الطلق “حسني شقرون” بوهران الذي يحتضن مهرجان الأغنية الوهرانية ضمن الأنشطة الثقافية والفنية المبرمجة في هذه النسخة الـ 15 من الألعاب العربية وحضور وفود عربية مشاركة في المنافسات للتعرف أكثر على الموروث الثقافي الجزائري وكذا بالمسرح الجهوي “عبد القادر علولة” الذي أقيمت به أيام المسرح المتوسطي.