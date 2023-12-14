خرجة غريبة للوكالة المغربية للأنباء

ردة فعل على دعم بلجيكا لتقرير مصير الشعب الصحراوي

يواصل الإعلام المغربي مناورته لتغطية الفشل الدبلوماسي الذي يسجله المغرب في ملف الصحراء الغربية.

تزييف المعلومات لم يقتصر على الإعلام الخاص فحسب بل حتى على الإعلام العمومي الذي انتهج نفس النهج، ولم تسلم من هذا التخبط حتى الوكالة المغربية الرسمية للأنباء التي نشرت مقالا حول موقف بلجيكا من الصحراء الغربية ونسبت تصريحا مزعوما لمسؤول في الخارجية البلجيكية حول دعم بلاده لما يسمى “الحكم الذاتي”.

تخبط الوكالة المغربية للأنباء جاء كردة فعل على البيان الذي نشرته الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، والذي أكد تطابق المواقف بين الجزائر وبروكسل في الملفات الدولية، بما في “ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، عقب المشاورات السياسية التي قام بها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، خلال زيارته الى بلجيكا لترأس الدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين.

المشاورات البناءة التي أجراها مقرمان مع المسؤولين ببروكسل وتوافق المواقف بخصوص تقرير مصير الشعب الصحراوي، لم يستطيع المغرب تجرعها، هذا ما يفسر المحاولات المتكررة التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية لعرقلة المبادرة السياسية الرامية إلى إيجاد حل نهائي لآخر مستعمرة في إفريقيا.

ردة فعل الوكالة المغربية للأنباء التي توسلت، بطلب من المخزن، لدى المسؤولين في بلحيكا، من أجل خطف تصريح يدعم مايسمى “مغربية الصحراء” و التشويش بذلك على الزيارة التي يؤديها السيد ماڨرمان.

مناورة الإعلام الرسمي المغربي لم تؤثر على موقف بروكسل ولا على مضمون المشاورات بين البلدين، حيث أكد مصدر موثوق لـ “الشروق أونلاين” أن المشاورات بين الجزائر وبلجيكا أكدت على تقرير مصير الشعب الصحراوي مثل ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية.