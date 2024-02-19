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رياضة

خروج فريق نخبوي آخر من سباق الكأس

علي بهلولي
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خروج فريق نخبوي آخر من سباق الكأس

خرج فريق مولودية البيّض مساء الإثنين، من الدور الـ 32 لِمنافسة كأس الجمهورية لِكرة القدم.

وخسرت مولودية البيّض أمام الزّائر فريق شباب المشرية، بِواقع ركلات الترجيح (3-5)، بعد انتهاء هذه المباراة الجوارية المتأخّرة بِنتيجة التعادل هدف لِمثله، في وقتَيها الأصلي والمُمدّد.

وبات نادي مولودية البيّض ثاني فريق من القسم الأوّل، يُودّع سباق الكأس مُبكّرا، بعد اتحاد سوف.

وبقيت مباراة وحيدة في لائحة الدور الـ 32، تُجرى بين شبيبة القبائل والضّيف شباب بلوزداد في الخامس من مارس المقبل.

وبِخصوص شباب المشرية، فسيُواجه المُضيّف أولمبي أقبو في الدور الـ 16. بِتاريخ التاسع من مارس المقبل.

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