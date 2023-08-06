خروج قطار عن السكة يخلف أكثر من 30 قتيلا و60 مصابا في باكستان

فرق الإنقاذ في مكان حادث خروج قطار عن السكة في باكستان اليوم الأحد 6 أوت.

بلغت حصيلة ضحايا خروج قطار عن السكة في جنوب باكستان 30 قتيلا و60 مصابا، هذا حسب ما أفاد به مسؤولون باكستانيون لوكالات الأنباء.

وحسب ذات الوكالات فقد خرجت عشرة مركبات عن القضبان بالقرب من محطة سكة سارهاري جنوب باكستان. وهذا حين كان قطار هزازة إكسبريس متجها من كراتشي إلى روالبدي اليوم الأحد 6 أوت.

العربات التي خرجت عن مسارها انقلب بعضها مما أدى لمحاصرة الركاب تحتها، هذا حسب ما أفاد به كبير مسؤولي السكك الحديدية في المنطقة التي عرفت الحادث.

المصابون تم نقلهم إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث تقول الوكالات الإعلامية.

حسب تصريح لضابط شرطة متواجد في مكان الحادث فإنه تم انتشال 30 جثة، في حين أصيب أكثر من 60 شخصا بسبب الحادث. وهذا حسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

وهي أرقام مرشحة للإرتفاع حسب السلطات الباكستانية، مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وقد نشرت وسائل إعلامية باكستانية صورا لفرق الإنقاذ وهي تخرج نساء وأطفالا ومسنين من تحت العربات المقلوبة. إضافة إلى مصابين ممددين ويصرخون من الألم.

وقد أدى خروج القطار عن السكة هذا إلى تعليق سير القطارات في خط السكة الحديدية الرئيسي ذاك، في انتظار إصلاح القطار المتضرر إضافة لاخراج المصابين.

وتعرف باكستان عديد الحوادث المماثلة للقطارات وذلك بسبب قدم شبكة السكك الحديدية والقطارات في هذا البلد، إضافة لقلة الصيانة.