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اقتصاد

خروج 32 سفينة لصيد التونة الحمراء بأعالي البحار 

الشروق أونلاين
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خروج 32 سفينة لصيد التونة الحمراء بأعالي البحار 
ح.م
جانب من الحملة

أشرف وزير الصيد البحري أحمد بداني على إطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء، والتي تشارك فيها 32 سفينة ستعمل على اصطياد حصة الجزائر المقدرة بـ 2023 طنا.

وأفاد بيان للوزارة، الاثنين، أن الوزير بداني أشرف على الاطلاق الرسمي للحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء بأعالي البحار رفقة وإلى ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، من ميناء الصيد البحري بقورايا بمشاركة 32 سفينة من أجل اصطياد الحصة السنوية للجزائر، والتي ارتفعت هذه السنة من 1650 طن الى 2023 طن.

ويحصي ميناء الصيد البحري لقورايا خروج 13 سفينة متخصصة في نشاط الصيد بأعالي البحار، منها    3 سفن مصنعة محليا،على أن  تخرج باقي سفن الصيد البحري المعنية بحملة صيد التونة من موانئ كل من وهران، عنابة، تلمسان، مستغانم و عين تموشنت، حسب رزنامة محددة من طرف مصالح الوزارة .

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