خريجو مدارس شبه الطبي يطالبون بالتوظيف المباشر

راسلوا رئيس الجمهورية

طالب خريجو المدارس الخاصة لشبه الطبي البالغ عددهم حوالي 14 ألفا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل من أجل إيجاد حل عاجل لوضعيتهم وتمكينهم من التوظيف المباشر مثل خريجي المدارس العمومية.

وأوضح المعنيون في تصريح لـ”الشروق” بأن قضيتهم مطروحة منذ سنوات ولم تجد أي حل، وتفاقمت مؤخرا مع ارتفاع عدد خريجي المدارس الخاصة في التكوين شبه الطبي والبالغ عددها حوالي 78 مدرسة على المستوى الوطني والذين أضحى مصيرهم البطالة بسبب نظام الترخيص الاستثنائي وأحقية خريجي المدارس العمومية في التوظيف المباشر.

وأكد الحاصلون على شهادة تكوين في شبه الطبي المعتمدة من طرف وزارة الصحة بأنهم تلقوا تكوينا معتمدا ومعترفا به لمدة سنتين وأجروا تربصاتهم التطبيقية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، إلا أنهم اصطدموا بنظام الترخيص الاستثنائي رغم أن قانون التوظيف ينص بأن من يتلقى تكوينا مدته سنتان بمؤسسات تابعة لوزارة الصحة لديه الحق في التوظيف المباشر، وأوضح محدثونا بأن نظام الترخيص الاستثنائي يعني أن دفعة تتخرج من المدارس الخاصة لا يمكنها التوظيف حتى يتم منحها رخصة توظيف استثنائية من طرف وزارة الصحة بموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، هذه الأخيرة التي توقفت عند دفعتي 2018 – 2019، إذ أن أغلبية المتخرجين لم يتم توظيفهم بسبب عدم فتح المناصب.

ومن أجل ذلك، قرر المعنيون رفع انشغالهم لرئيس الجمهورية بعد ما سبق وأن دخلوا في عدة احتجاجات أمام وزارة الصحة من دون تلقي أي رد، حيث أنهم يعانون البطالة رغم أن القطاع الصحي يعاني نقصا فادحا في الموارد البشرية، خاصة سلك شبه الطبي ولاسيما في فترة الوباء، ليطالبوا بمنحهم الحق في التوظيف مثلهم مثل خريجي المدارس العمومية.