-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

خريطة جديدة لتوزيع وإنتاج الحليب قريبا

الشروق أونلاين
  • 412
  • 0
خريطة جديدة لتوزيع وإنتاج الحليب قريبا

أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني أنه سيتم “قريبا” المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب قصد ضمان “تموين منتظم” ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية.

وأوضح مقراني لوكالة الأنباء أنه “تم اعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية، يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم, وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى”.

وبخصوص توفير مادة الحليب المدعم في رمضان، أفاد المسؤول أنه تم خلال الاسبوع الأول من رمضان توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم على مستوى ملبنات المجمع العمومي “جيبلي” من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر.

وتضاف هذه الكمية إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة ب 14 ألف و599 طن من الحليب شهريا لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.

مقالات ذات صلة
هل تبطل قطرات العين الصيام؟.. اللجنة الوزارية للفتوى تفصل في الأمر

هل تبطل قطرات العين الصيام؟.. اللجنة الوزارية للفتوى تفصل في الأمر

التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسات في الجزائر

التحضير لمشروع دكتوراه المؤسسات في الجزائر

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي

الجزائر ترحب بقرار رئيس الجمهورية اليمني

الجزائر ترحب بقرار رئيس الجمهورية اليمني

أخبار الجزائر ليوم السبت 09 أفريل 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 09 أفريل 2022

لوح والسعيد وحداد أمام الجنايات مجددا في 15 ماي

لوح والسعيد وحداد أمام الجنايات مجددا في 15 ماي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد