خريطة جديدة لتوزيع وإنتاج الحليب قريبا

أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني أنه سيتم “قريبا” المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب قصد ضمان “تموين منتظم” ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية.

وأوضح مقراني لوكالة الأنباء أنه “تم اعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية، يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم, وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى”.

وبخصوص توفير مادة الحليب المدعم في رمضان، أفاد المسؤول أنه تم خلال الاسبوع الأول من رمضان توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم على مستوى ملبنات المجمع العمومي “جيبلي” من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر.

وتضاف هذه الكمية إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة ب 14 ألف و599 طن من الحليب شهريا لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.