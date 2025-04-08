خريطة وطنية ودليل رقمي للشركات الناشئة في الجزائر

مع إعداد قانون لتحديد محاور اقتصاد المعرفة... واضح يكشف:

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن مشروع لإطلاق خريطة وطنية للشركات الناشئة في الجزائر، مرفقة بدليل إلكتروني يتيح البحث عنها عبر الإنترنت باستخدام كلمات مفتاحية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى جريدة “المجاهد”، أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الوزارة لتعزيز النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، من خلال توفير أدوات رقمية حديثة تسهل الوصول إلى هذه المؤسسات والتعرف على أنشطتها عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشار واضح إلى أن هذه الخطوة ستواكب إطلاق النسخة الثانية من منصة Startup.dzخلال شهر أفريل الجاري، حيث سيتم من خلالها نشر أول تقرير سنوي حول النظام البيئي للشركات الناشئة، والترويج له على الصعيدين الوطني والدولي.

كما ذكر الوزير بخارطة طريق الوزارة التي تهدف إلى بلوغ 20 ألف شركة ناشئة في أفق سنة 2029، عبر دعم إنشاء المؤسسات الناشئة في الجامعات ومراكز التكوين المهني، وتوسيع حضورها في الاقتصاد الوطني، وتمكينها من التوجه نحو الأسواق الخارجية.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهمية تنويع مصادر تمويل هذه الشركات، لاسيما من خلال الصناديق الاستثمارية المتخصصة والتمويل التساهمي، إضافة إلى تسهيل إنشاء الشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التنقل.

وأكد واضح أن نجاح هذا المسعى يتطلب توفير بيئة داعمة تعتمد على البحث العلمي، وتثمين الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، ورقمنة الخدمات، إلى جانب كفاءات بشرية مؤهلة وآليات حوكمة فعالة.

وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد قانون، بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، يحدد محاور اقتصاد المعرفة، ويتضمن نصوصا تطبيقية تلزم بإدراج بنود نقل التكنولوجيا في عقود الشراء.

وختم الوزير بالإشارة إلى مبادرات موجهة للجالية الوطنية بالخارج ومراكز التكوين المهني، من خلال مسابقات ابتكار تهدف إلى إشراك أوسع للطاقات الجزائرية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 15 إلى 20 بالمائة من المؤسسات الناشئة الجزائرية مطلقة من قبل مواطنين مقيمين ببلدان أجنبية.