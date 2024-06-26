خريطة وهمية تفوز بالمباريات

إشراقة

تواصل أمواج الفساد في الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، قذف الجزائر بعيدا، وآخرها، الخريطة المزعومة واللعبة القذرة التي حرمت اتحاد العاصمة من المحافظة على تاجه، وكان قاب قوسين أو أقرب من ذلك. المتتبع لما يحدث داخل الكاف، يعرف أنها مختطفة منذ زمان، وأنها مجرد هيئة رياضية دون روح.. شكلا هي كذلك، أما مضمونا فهي تسير وفق مزاج الأشخاص الفاسدين بداخلها.

ما حدث لفريق اتحاد العاصمة، شيء مؤسف، حينما أخرج من المنافسة بطريقة غير أخلاقية، هندسها الرجل الفاسد الأول في إفريقيا حاليا، المدعو “لقجع”، الذي سوف يرتبط اسمه بالكثير من القضايا الفاسدة لا محالة، حتى ولو لمع صورته بعض الإعلام العربي.

لقد تجاوز الفساد في بيت الكاف كل الحدود، ولم يبق مجرد التلاعب بالمباريات ورشوة الحكام، وهندسة المباريات في الخفاء، إلى أمر أعظم من هذا كله، وكان “لقجع” هو السباق فيه، حينما أقحم السياسة في الرياضة، فلم يحدث يوما أن لعبت جغرافيا الحدود مباراة في كرة القدم، وفازت ذهابا وإيابا. الغريب، أن الكل يعرف تلاعباته وتحركاته في الكواليس ضد كل إفريقيا، لكن لا أحد يريد المجابهة والحديث علنا عن اختطافه هيئة رياضية قائمة بأصولها، وأصبح الآمر الناهي فيها. وهذا، واضح لا يحتاج إلى اجتهاد، حتى ولو خرج إلى العلن، ورفض لقب الفاسد، والهرولة إلى إعلام غير محايد، من أجل تنصيبه الرجل الأول في إفريقيا، وهي حقيقة، لكن ليس في النزاهة لكن في الفساد.

السؤال اليوم، هو كيف يمكن للقائمين على الكرة في الجزائر حماية الفريق الوطني وحماية الأندية من فساد الهيئة الرياضية؟ التي أصبحت رهينة شخص يلعب كل أوراقه ضد الرياضة في الجزائر، هل بالشكوى والانتظار، أم بالتحرك في كل الاتجاهات، لأن القادم سوف يكون قاسيا، فحينما استطاع أن يمرر خريطة وهمية للعب ضد الجزائر، واستطاع أن يقنع غصبا أو بأشياء أخرى، القائمين على الكرة في إفريقيا، أن الأمر لا يتعلق بتسييس الكرة، فهو قادر على أكثر من هذا.. لذا، يجب الاستعداد..