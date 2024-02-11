خزار مدربا جديدا لمولودية البيض

تعاقدت إدارة مولودية البيض مع المدرب الهادي خزار، لقيادة الفريق، خلفا للمدرب عبد الحق بلعيد.

وأعلنت إدارة مولودية البيض، عن تعاقدها مع خزار، وقالت عبر الصفحة الرسمية للفريق: ” تم اليوم التعاقد الرسمي مع التقني الهادي خزار مدربا لنادي المولودية، حيث كان حاضرا في مقابلة شباب قسنطينة، على أن يباشر مهامه بداية من حصة الاستئناف”.

وأضافت: “سبق للمدرب تدريب العديد من الأندية الجزائرية أبرزها شبيبة الساورة، جمعية الشلف، اتحاد بسكرة ونجم مقرة”.

وانهزم فريق مولودية البيض في الجولة الأولى من مرحلة الإياب أمام مضيّفه شباب قسنطينة بهدفين لهدف واحد.

وتحتل “المولودية” المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.