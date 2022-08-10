خزينة “الفاف” ستستفيد من أرباح تتجاوز رقم 14 مليار سنتيم

رفع الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم جوائز المنافسات التي يُنظّمها، وفقا لِما جاء على لسان الرئيس باتريس موتسيبي، الأربعاء.

وأعلن موتسيبي عن هذه القرارات بِتنزانيا، على هامش انعقاد النسخة الـ 44 من الجمعية العامة العادية لـ “الكاف”.

وتتمثّل أبرز هذه القرارات في:

– رفع قيمة الجوائز المالية لِكأس أمم إفريقيا من 24.8 مليون دولار، إلى 26.650 مليون دولار. وذلك انطلاقا من طبعة الكاميرون 2022.

– رفع قيمة الجوائز المالية لِرابطة أبطال إفريقيا من 12.5 مليون دولار، إلى 17.6 مليون دولار.

– رفع قيمة الجوائز المالية لِكأس “الكاف” من 6.375 مليون دولار، إلى 9.9 مليون دولار.

– رصد جوائز مالية بِقيمة 100 مليون دولار للطبعة المُستحدثة بِاسم الرابطة الإفريقية الممتازة. بينها مبلغ 11.5 مليون دولار يُمنح للنادي الفائز. على أن تنطلق هذه المنافسة في أوت 2023.

– مَنْحُ مبلغ مليون دولار (نحو 14.3 مليار سنتيم) لِكلّ اتحاد كرة مُنضوي تحت لواء “الكاف”، على غرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وهنا قالت هيئة الرئيس موتسيبي إن الأرباح المُشار إليها مصدرها إطلاق مسابقة الرابطة الإفريقية الممتازة، على أن تستفيد اتحادات الكرة من مبلغ مليون دولار سنويا، وبعد تنظيم كلّ طبعة من هذه البطولة.

– ستُخصّص “الكاف” غلافا ماليا بِقيمة 50 مليون دولار، لِتطوير كرة القدم لدى الفئات الصغرى، وأيضا صنف الإناث.