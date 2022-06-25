خزينة فارغة.. ديون كارثية للأندية ومخطط جديد “للخضر”

قنابل موقوتة تنتظر الرئيس الجديد للفاف

تتجه الأنظار، عشية الأحد، إلى مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث سيقدم “المترشحون” لخلافة رئيس الفاف المستقيل شرف الدين عمارة ملفاتهم إلى لجنة الترشيحات، التي يترأسها علي مالك، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يؤكد لا الرئيس السابق محمد روراوة ولا المناجير العام جهيد زفزاف ترشحهما الرسمي، رغم أنهما كثفا في الساعات الأخيرة الاجتماعات مع ممثليهم، وهم بصدد جمع 17 ملفا لتقديمها إلى اللجنة المختصة… في انتظار مستجدات أخرى، قد تكون بانسحاب أحد المرشحين أو تحالف في آخر لحظة أو أشياء أخرى عادة ما تحدث في الساعات الأخيرة للجمعيات العامة للفاف.

التحكيم هاجس الجميع ونظام المنافسة يٍؤرق الفرق

وحسب مصدر الشروق، فإن المرشح جهيد زفزاف انتهى من جمع كل الملفات التي سيضعها على مكتب علي مالك، حيث ضمت قائمته شخصيات رياضية، ورؤساء رابطات جهوية وولائية، ورؤساء أندية أبدوا منذ مدة انضمامهم إلى مكتب زفزاف… غير أنه لازال في مرحلة التشاور مع مقربيه لتقديم القائمة النهائية… ولا يختلف الأمر بالنسبة للرئيس السابق للفاف محمد روراوة، الذي كثّف هو أيضا من الاجتماعات في الساعات الأخيرة، حيث التقى عديد الشخصيات ولاعبا دوليا سابقا، ولم يضبط بعد قائمته النهائية التي ستعرف بعض “التغييرات”، قبل تقديمها في الساعة الأخيرة لموعد الترشيحات… وقد كلف ذراعه الأيمن وليد سعدي لتقديمها، في وقت أن بعض المصادر تؤكد أن روراوة لم يفصل في الترشح من عدمه اليوم.

علما أن لجنة الانتخابات قد حددت الفترة الممتدة من يوم 17 جوان 2022 إلى يوم 26 جوان 2022 (الساعة الثامنة مساء) لإيداع ملفات الترشح، ليتم في اليوم الموالي (27 جوان) دراسة الملفات والإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين. ووفق نفس المصدر، سيخصص يوما 28 و29 جوان لإيداع الطعون ويوم 30 جوان لدراسة هذه الأخيرة. على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 30 جوان على الساعة الحادية عشر مساء، فيما تم تحديد تاريخ 7 جويلية المقبل لعقد الجمعية العامة الانتخابية.

أحد الفاعلين في المحيط الرياضي قال للشروق: “خزينة الفاف فارغة، بعد ما صرفت كل الأموال التي كانت في 2017، في مشاريع لم تجلب أموالا للاتحادية، وحتى الكتل الشهرية لعمال الفاف عرفت ارتفاعا كبيرا، حيث انتقلت من 17 مليار سنتيم إلى 54 مليارا ووصلت إلى أكثر من 61 مليار سنتيم”، مصدرنا أضاف أيضا: “هل يعقل أن تصل ديون الفاف إلى 134 مليار سنتيم… وحتى عقد الممول الرئيسي للفاف الذي كان يمنح الفاف ما يعادل 250 مليار سنتيم، قد تراجع بنسبة كبيرة وهو ما أدخل الفاف في أزمة مالية خانقة”.

وفيما يخص كرة القدم المحلية التي عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، فإنها تتخبط في مشاكل كبيرة منها ديون كبيرة تجاه صندوق التقاعد، وكذا الضرائب، بالإضافة إلى ديون لجنة المنازعات التي بلغت آلاف المليارات… فماعدا فريقين فقط فإن كل الأندية مفلسة ولا تنتظر سوى إعانات الدولة، أو جلب شركات وطنية… زد على ذلك أن كل الأندية مفلسة منذ أن دخلت في الاحتراف سنة 2010.

ولعل المشكل الكبير الذي سيواجه الرئيس الجديد للفاف هو نظام المنافسة الذي تم مراجعته من طرف الاتحاد السابق، والذي جلب العديد من المشاكل للأندية، حيث أنه تم تغييب بعض الأندية، ومساعدة بعض الأندية على حساب أخرى، إضافة إلى ملف التحكيم الذي أصبح الشغل الشاغل للجميع في ظل تفشي ظاهرة الرشوة التي انتشرت بقوة، دون تحرك المسؤولين.

وبخصوص المنتخب الوطني الذي توج بكأس افريقيا للأمم سنة 2019، وكأس العرب في طبعته الأخيرة التي جرت بقطر، فإن مستوى الخضر تراجع بنسبة كبيرة، حيث خرج من الدور الأول من كأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بالكاميرون، ولم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وهو في حاجة إلى ثورة خاصة من حيث تعداد اللاعبين، خاصة الذين تقدموا في السن وجلب لاعبين جدد من مختلف البطولات الأجنبية في ظل غياب المنتج المحلي… ومشاكل أخرى إدارية وتقنية على الرئيس الجديد إحكام النظر فيها.