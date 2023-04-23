خزينة مولودية وهران تتدعم بـ6 ملايير سنتيم

العودة إلى التدريبات بداية من الإثنين

أكدت مصادر مطلعة أن خزينة مولودية وهران قد استفادت من مبلغ مالي قدره 6 ملايير سنتيم قبل حلول عيد الفطر، وهي عبارة عن إعانة مقدمة من طرف السلطات الولائية، إلا أن الفريق سيستفيد من 5 ملايير سنتيم فقط، فيما سيبقى المليار سنتيم مجمدا بسبب وجود العديد من الأحكام القضائية تخص مستحقات الدائنين.

ومن بين الدائنين إدارة فندق الموحدين بمدينة تلمسان الذي يطالب بـ 450 مليون سنتيم، فيما يدين اللاعب أزماني بـ500 مليون سنتيم للنادي، لذا فإن المبلغ المذكور سيظل مجمدا لغاية النظر في هاتين القضيتين.

وستقوم الإدارة المؤقتة برئاسة سبع البشير بتسوية مستحقات ورواتب اللاعبين، وهذا من أجل دفعهم إلى تقديم الأفضل فيما تبقى من مباريات الموسم، وإيصال الفريق نحو بر الأمان، خاصة بعد الفوز المهم المحقق في الجولة الماضية على حساب متصدر الترتيب العام للمحترف الأول شباب بلوزداد، والذي قرب الحمراوة كثيرا من ضمان البقاء، إذ يحدث كل ذلك في انتظار الاجتماع الثالث والحاسم بين مسيري النادي ومسؤولي شركة هيبروك للنقل البحري للمحروقات من أجل شراء غالبية الأسهم، وتولي زمام الأمور الإدارية للنادي في الفترة المقبلة مثل ما هو منتظر.

ومن المنتظر أن يعود أشبال المدرب عمر بلعطوي إلى أجواء التدريبات والتحضيرات بداية من اليوم الاثنين على أرضية ميدان ملعب الشهيد أحمد زبانة، وهذا بعد أن ركنوا للراحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكن الآن حان موعد بداية التحضير للمرحلة المقبلة من المنافسة، ويخطط الطاقم الفني للمولودية من أجل إجراء مباراة ودية تحضيرية، حيث تشير الأخبار الواردة إلى إمكانية ملاقاة فريق غالي معسكر الناشط في القسم الثاني هواة عن مجموعة وسط غرب، وهذا يوم الجمعة المقبل بملعب أحمد زبانة، لكن هذه المباراة لم يتم ترسيمها بعد، والاتصالات بين إدارتي الناديين لا تزال متواصلة، ويرغب بلعطوي في لعب بعض المواجهات الودية خاصة وأن الفريق مضطر للبقاء في راحة إجبارية طويلة الأمد قبل أن يواجه فريق شبيبة القبائل.