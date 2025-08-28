خسائر تاريخية.. غزة تُربك حسابات “ستاربكس” في ماليزيا

تكبدت شركة “ستاربكس” في ماليزيا خسائر مالية غير مسبوقة، حيث ارتفعت لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنة المالية المنتهية في جوان، بسبب حملة المقاطعة الواسعة المرتبطة بدعم غزة.

وأعلنت الشركة أن صافي خسائرها تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 292 مليون رينجيت ماليزي (69 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في جوان، وانخفضت إيراداتها بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 477 مليون رينجيت ماليزي.

وتواجه سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة ستاربكس أزمة غير مسبوقة في ماليزيا، بعدما تكبّدت خسائر مالية قياسية بفعل حملة المقاطعة المرتبطة بالحرب الإبادة في غزة.

وانخفضت إيراداتها بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 477 مليون رينجيت ماليزي (113 مليون دولار أمريكي).

وأرجعت شركة “ستاربكس” هذه النتائج إلى “التأثير المطول للمشاعر المستمرة المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، والذي أثر على ديناميكيات السوق وأنماط إنفاق العملاء”، وفقًا للتقرير.

وشهدت علامات الوجبات السريعة الأمريكية تكثيفًا في المقاطعة منذ العام الماضي بسبب صلاتها مع الكيان الصهيوني.

وزعم الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، برايان نيكول، خلال زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام الماضي، بأن المقاطعة “لم تكن مبنية على أي أساس دقيق أو صحيح، لم ندعم أي جيوش قط”.

وتواجه ستاربكس في ماليزيا أصعب مرحلة لها، حيث تم في 2024 ،إغلاق 50 من أصل 408 فروع في جميع أنحاء البلاد، أي ما يعادل حوالي 12% من إجمالي عدد المتاجر .

وحسب تقارير محلية، فإن “برجايا فود”، الشركة المالكة لحقوق ستاربكس في ماليزيا، أغلقت بشكل مؤقت عشرات المتاجر وسط حالة من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد ضد المنتجات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.