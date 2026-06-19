خسائر مادية بعديد الولايات جراء الأمطار الطوفانية

طرقات مغلقة وانزلاقات ترابية

شهدت عديد ولايات الوطن الخميس، أمطارا طوفانية، تسببت في خسائر مادية فادحة، حيث اجتاحت السيول منازل، كما أتت التساقطات المصحوبة بالبرد، على مساحات فلاحية شاسعة.

شهدت ولاية تيارت، منذ الخميس، تساقط أمطار رعدية غزيرة أدت إلى تسرب المياه داخل المنازل، كما حاصرت المياه شخصا بعين الذهب، وقطيعا من الأغنام. عناصر الحماية المدنية تدخلوا لامتصاص المياه، وهو ما حصل بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة، أين تدخل أعوان الوحدة الثانوية من أجل امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكنين غمرتهما المياه بشكل كبير على مستوى حي عبد الحفيظ بوصوف، ومنزل آخر على مستوى حي حباشي عبد السلام، قبل أن تقوم ذات العناصر بفتح أحد الطرقات الثانوية بمدينة قصر الشلالة.

وبمدينة عين الذهب، تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر 42 سنة جراء معاناته من الإرهاق بعد ما حاصرته مياه الأمطار، كون أن المعني كان يحاول الخروج من المنطقة التي شهدت ارتفاعا في مستوى المياه، كما تم أيضا انقاذ عدد من رؤوس الماشية التي حاصرتها المياه، وبالضبط على مستوى إحدى البرك المائية المعروفة باسم (الضاية) والقريبة من الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة فيض الجزة، حيث تم انقاذ 200 رأس من الغنم من أصل 337 رأس، وإجلاء صناديق النحل والمقدر عددها بحوالي 80 صندوقا.

وغير بعيد عن تيارت، تسببت الأمطار الطوفانية المتساقطة، على ولاية تيسمسيلت في إحداث خسائر مادية معتبرة، خاصة على مستوى ثلاث بلديات تعد الأكثر تضررا، وهي العيون، خميستي، برج الأمير عبد القادر، حيث أغرقت السيول منازل ومحلات، وحاصرت مركبات عبر عدد من الطرقات. وأدت هذه الأمطار الطوفانية في ظرف زمني وجيز لم يتعد نصف ساعة، إلى غلق عدة طرقات وطنية وولائية بفعل الأوحال والانزلاقات الترابية. ومن بين المحاور المتضررة، الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيسمسيلت وعين الدفلى، الذي أغلق ببعض أجزائه نتيجة ارتفاع منسوب المياه واجتياح الأوحال للطريق. كما عرف الطريق الوطني رقم 120 الرابط بين تيسمسيلت والمدية، على مستوى بلدية سلمان، انزلاقا أرضيا تسبب في تضرر جزء من الطريق.

كما تحول الطريق الوطني رقم 14، في مقطعه العابر لبلديتي العيون وخميستي، إلى ما يشبه واديا جاريا على امتداد كيلومترات، خاصة بمنطقة “عين عباد”، ما عرقل حركة المرور وتسبب في تعطل عدد من المركبات، خصوصا المنخفضة منها، نتيجة تسرب المياه إلى محركاتها.

من جهتها، عرفت بعض الطرقات ببلدية برج الأمير عبد القادر، على غرار الطريق الوطني رقم 60 والطريق الولائي رقم 84، انزلاقات للتربة وارتفاعا في منسوب المياه، ما جعل السير عليها خطيرا، وأدى إلى غلقها على مسافات معتبرة بفعل السيول.

كما تسربت مياه الأمطار إلى عديد المنازل والمحلات التجارية، خاصة ببلدية العيون التي سجلت ذروة التساقط، حيث غمرت السيول مباني ومرافق عمومية وسط المدينة، وتسببت في شلل شبه كلي لحركة المرور. وكشفت هذه الوضعية هشاشة البنية التحتية، لاسيما بحي السلام الذي يضم عددا معتبرا من السكنات الهشة، بعد تضرر العديد من المباني والطرقات، الأمر الذي أجبر إلى تجنيد أعوان الحماية المدنية ووضعهم في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ. وفي هذا السياق، أكدت مديرية الحماية المدنية بالولاية أن فرقها تواصل تدخلاتها على مستوى بلديتي العيون وخميستي، حيث قامت بعمليات امتصاص المياه المتسربة إلى داخل السكنات، إلى جانب شفط وتصريف المياه المتجمعة عبر الطرقات والمحاور المرورية لتسهيل حركة التنقل وضمان سلامة المواطنين. كما أفادت أن مصالحها تتواجد عبر عدد من الطرق الوطنية والولائية، من خلال اتخاذ جملة من التدابير الوقائية، تشمل تأمين الأماكن، تنظيم حركة المرور، ومراقبة الوضع ميدانيا، إلى غاية زوال الخطر وعودة الظروف إلى طبيعتها وفق المصدر نفسه.

إتلاف مساحات زراعية واسعة

وضربت، تقلبات جوية مفاجئة وعنيفة بلدية إينوغيسن بولاية باتنة، حيث اجتاحت المنطقة عاصفة رعدية قوية مرفوقة بتساقط كثيف لحبات برَد كبيرة الحجم، تسببت في أضرار معتبرة مست الثروة الفلاحية، خاصة بساتين التفاح التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

وحسب شهادات فلاحين متضررين، فإن الخسائر المسجلة في عدد من البساتين بلغت مستويات وُصفت بـ”الكارثية”، لاسيما في الشعب الفلاحية التي دخلت حديثًا مرحلة الإنتاج، ما ينذر بضياع الموسم الفلاحي الحالي بالنسبة لعدد معتبر من العائلات التي تعتمد بشكل كلي على محصول التفاح كمصدر رزق سنوي.

كما أكد فلاحون أن الأضرار مست أقساطًا من بساتين تعود لنحو 150 فلاحًا، يملكون ما يقارب 20 ألف شجرة، في حصيلة أولية تبقى في انتظار التدقيق، حيث يُرتقب أن تشرع لجنة فلاحية مختصة في معاينة ميدانية لإحصاء الأضرار وضبط الحجم الحقيقي للخسائر.

وأمام هول الخسائر، وجّه فلاحو المنطقة نداءات استغاثة عاجلة إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها والي ولاية باتنة، ومديرية المصالح الفلاحية، وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مطالبين بإيفاد لجان ميدانية مستعجلة لإحصاء الأضرار وتقييم حجم الخسائر بدقة عبر مختلف مشاتي وبساتين البلدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين وإنقاذ ما تبقى من الموسم، علما أن العاصفة البردية شملت مناطق من اينوغيسن وإشمول بولاية باتنة وصولا لمنطقتي لمصارة وبوحمامة في ولاية خنشلة المتاخمة.