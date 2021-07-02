خسارة أخرى لِفريق درفلو

درفلو (من اليسار) قبيل انطلاق مواجهة لوكوموتيف زغرب (صورة نادي فيتاس أرنهايم)

خسر فريق فيتاس أرنهايم الهولندي، الجمعة، بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف أمام نادي لوكوموتيف زغرب الكرواتي.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِهولندا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

ودخل المهاجم الدولي الجزائري أسامة درفلو إلى أرضية الميدان عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وتُعدّ مواجهة لوكوموتيف زغرب الكرواتي، ثاني لقاء تحضيري يُجريه أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي. وذلك بعد مباراة آيك آثينا اليوناني.