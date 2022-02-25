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رياضة

خسارة أخرى لِوفاق سطيف

علي بهلولي
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خسارة أخرى لِوفاق سطيف

خسر وفاق سطيف مساء الجمعة، بِنتيجة هدف لِصفر أمام مضيفه نادي أمازولو من جنوب إفريقيا.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة ديربان الجنوب إفريقية، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من كينيا.

واهتزّت شباك حارس المرمى نبيل بوحلفاية حامي عرين وفاق سطيف، بِهدف في الدقيقة الـ 42، أمضاه مهاجم نادي أمازولو الجنوب إفريقي أميغو ميميلا.

وبات فريق “النّسر الأسود” وقد تورّط في مصيدة ثاني خسارة له على التوالي، بعد بداية موفّقة بِفوز خارج القواعد في الجولة الأولى.

وعن الفوج الثاني ذاته، يُواجه نادي الرجاء البيضاوي المغربي الزائر فريق حورويا من غينيا كوناكري، سهرة الجمعة.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا، على النّحو التالي:

1- الرجاء البيضاوي (ناقص مباراة)

2- أمازولو

3- وفاق سطيف

4- حورويا (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة المُقرّر تنظيمها في الـ 11 أو الـ 12 من مارس المقبل، يلعب رجال المدرب نبيل الكوكي مع نظرائهم من الضيف نادي أمازولو الجنوب إفريقي. ويُواجه فريق حورويا الغيني الزائر نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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