خسارة أوروبية لِفريقَي محرز وبن ناصر

خسر فريقا اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، سهرة الثلاثاء.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وانهزم مانشستر سيتي الإنجليزي بِثنائية نظيفة، بعيدا عن الدّيار أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض الجناح محرز كامل أطوار مواجهة “الي آس جي”، بِزيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعن المجموعة ذاتها، انهزم نادي لايبزيغ الألماني بِمعقله (1-2) أمام نادي بروج البلجيكي.

وعليه تشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- باريس سان جيرمان 4ن

2- ناديء بروج 4ن

3- مانشستر سيتي 3ن

4- لايبزيغ 0ن

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة بِتاريخ الـ 19 من أكتوبر المقبل، يلعب رياض محرز وفريقه “الأزرق السماوي” خارج القواعد ضد نادي بروج البلجيكي. ويتبارى باريس سان جيرمان الفرنسي بِميدانه مع فريق لايبزيغ الألماني.

وخسر فريق ميلان آسي الإيطالي بِنتيجة هدفَين لِهدف، أمام الزّائر نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

وشارك متوسط الميدان بن ناصر أساسيا في مواجهة الأتليتيكو، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81، وحينها كان فريقه الميلان مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وطرد حكم الساحة التركي جنيد جاقر متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة الـ 29، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وحينها كان فريقه الميلان مُتقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.

وعن الفوج ذاته، تغلّب ليفربول الإنجليزي بِنتيجة (1-5) على المضيف بورتو البرتغالي.

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ليفربول 6ن

2- أتليتيكو مدريد 4ن

3- بورتو 1ن

4- ميلان آسي 0ن

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة بِتاريخ الـ 19 من أكتوبر المقبل، يُواجه إسماعيل بن ناصر رفقة فريقه ميلان آسي الإيطالي المضيف نادي بورتو البرتغالي. ويتبارى أتليتيكو مدريد الإسباني مع الزّائر ليفربول الإنجليزي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة الأبطال، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من السّباق.