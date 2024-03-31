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رياضة

خسارة إفريقية “صغيرة” لِاتحاد العاصمة

علي بهلولي
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خسارة إفريقية “صغيرة” لِاتحاد العاصمة
ح.م

خسر فريق اتحاد العاصمة عصر الأحد، بِهدف لِصفر أمام نادي ريفرز يونايتد النيجيري.

ولُعبت هذه المباراة بِنيجيريا، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”. تحت إدارة حكم ساحة من رواندا، ومُساعدَين له من أنغولا ومالي.

واهتزّت شباك حارس المرمى أسامة بن بوط حامي عرين فريق “سوسطارة”، مُبكّرا في الدقيقة الـ 10. بِهدف حمل بصمة لاعب نادي ريفرز يونايتد أوغسطين أوكيجيفا.

واستنادا إلى هذه الخسارة “الصّغيرة”، يُمكن القول إن رجال المدرب خوان كارلوس غاريدو قادرون على تصحيح المسار في مواجهة العودة، وافتكاك بطاقة المشاركة في نصف النّهائي، والدّفاع عن اللّقب القارّي المُكتسب في العام الماضي.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار لقاء العودة، سهرة الـ 7 من أفريل المقبل.

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