خسارة إفريقية “صغيرة” لِشباب بلوزداد

خسر فريق شباب بلوزداد مساء الأحد، بِنتيجة هدف لِصفر أمام مضيفه نادي أكوا يونايتد النيجيري.

ولُعبت هذه المباراة بِنيجريا، لِحساب ذهاب الدور الأوّل من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من كوت ديفوار.

واهتزّت شباك حارس المرمى غايا مرباح حامي عرين فريق شباب بلوزداد بِهدفٍ نيجيريٍّ، في الدقيقة الـ 88.

ويُمكن لِمُمثّل الكرة الجزائرية تحت إشراف المدرب المؤقّت كريم بختي، تدارك الخسارة “الصغيرة” في لقاء العودة، والتأهّل للدور الثاني من عمر المنافسة الإفريقية الأولى للأندية. لكن حصد التأشيرة ليس أمرا مضمونا.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر، مساء الـ 19 من سبتمبر الحالي.