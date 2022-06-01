خسارة الساورة وسطيف

وفاق سطيف يعجز عن الفوز في المقابلتَين الأخيرتَين.

خسر فريقا شبيبة الساورة ووفاق سطيف مساء الأربعاء، أمام مولودية وهران وشباب قسنطينة، على التوالي.

وانهزمت شبيبة بِنتيجة (1-2) أمام مولودية وهران، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واحتضن ملعب “أحمد زبانة” بِوهران أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة أمين حنصال.

وسجّل ثنائية “الحمراوة” كلّ من: بسام شاوتي في الدقيقة الـ 11، وشريف صيام في الدقيقة الـ 19. بينما أمضى توقيع “نسور بشار” عبد الجليل ساعد في الدقيقة الـ 39.

ورفع ساعد غلّته إلى 5 أهداف في بطولة الموسم الحالي، نظير هدفَين لِصيام وهدف لِشاوتي.

وأهدر لاعب شبيبة الساورة أيمن الحمري ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 82.

وانهزم وفاق سطيف بِهدف لِصفر، من تسجيل لاعب شباب قسنطينة وليد عرجي في الدقيقة الـ 60. الذي بات يحوز رصيد 4 أهداف.

واحتضن ملعب “رمضان بن عبد المالك” بِقسنطينة أطوار هذا اللقاء، المتأخّر عن الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم الساحة الدولي عبد الرزاق عراب.

وتجمّدت شبيبة الساورة في المركز الـ 3 بِرصيد 54 نقطة، وصعد شباب قسنطينة إلى الرّتبة الـ 7 بِمجموع 49 نقطة، ويحوز وفاق سطيف 47 نقطة في المركز الـ 9، وارتقت مولودية وهران إلى الرّتبة الـ 11 بِرصيد 42 نقطة.

وإذا كانت فرق شبيبة الساورة وشباب قسنطينة ومولودية وهران قد لعبت كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 32 مواجهة. فإن وفاق سطيف ما زالت تنقصه مقابلتان متأخّرتان.