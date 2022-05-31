خسارة المنتخب الأولمبي

خسر المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم بعد ظهيرة الثلاثاء بِهدف لِصفر، أمام نظيره الياباني.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، للدورة الدولية “موريس ريفيلو” بِفرنسا. تحت إدارة حكمة الساحة الإثيوبية ليديا تافيسي.

وعن الفوج الثالث ذاته، تتبارى كولومبيا مع جزر القمر، مساء الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 3 من جوان المقبل، يُواجه تلاميذ الناخب الوطني نور الدين ولد علي نظراءهم من كولومبيا. وتتقابل اليابان مع جزر القمر.

وتُجرى المنافسة بِصيغة 3 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة، وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج إلى الدور نصف النهائي، فضلا عن صاحب أحسن رتبة ثانية.