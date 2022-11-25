خسارة المنتخب المحلّي

لاعبون من المنتخب المحلّي الجزائري في مواجهة نظرائهم من أكابر الكويت.

اختتم المنتخب المحلّي الجزائري مساء الجمعة مُعسكره الإعدادي بِالإمارات، و خسر بِهدف لِصفر أمام فريق الكويت لِصنف الأكابر.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة دبي، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى الإمارات العربية المتّحدة.

واهتزّت شباك حارس المرمى الجزائري أسامة بن بوط بِهدفٍ كويتيٍّ، في الدقيقة الـ 65.

وقبل خسارة الكويت، فاز المنتخب المحلّي الجزائري في مواجهتَين ودّيتَين بِالإمارات: بِنتيجة (1-0) على فريق سوريا للأكابر، وبِحصّة (3-0) على سيراليون للمحلّيين.

وتنتظر رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وبِالمقابل، يستعدّ منتخب أكابر الكويت لِبطولة اتحاد غرب آسيا، المُبرمجة بِالإمارات ما بين أواخر مارس ومطلع أفريل 2023.

عموما، خاض الناخب الوطني مجيد بوقرة 22 مباراة (رسمية وودّية) على رأس العارضة الفنية للفريق المحلّي الجزائري، وسجّل: 17 فوزا وثلاثة تعادلات وخسارتَين.

ثاني انتصار

فاز المنتخب الوطني المحلّي مساء السبت على نظيره السيراليوني، بِنتيجة ثلاثة أهداف لِصفر.

واحتضن ملعب مدينة الفجيرة الإماراتية أطوار هذه المباراة التحضيرية، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وسجّل ثلاثية المنتخب المحلّي الجزائري كلّ من: المدافع شعيب كداد (شباب بلوزداد) في الدقيقة الـ 57، ومتوسط الميدان أحمد كندوسي (وفاق سطيف) في الدقيقة الـ 71، والمهاجم عبد الرحمان مزيان (اتحاد العاصمة) في الدقيقة الـ 77.

وبات الناخب الوطني مجيد بوقرة وقد حصد الانتصار رقم “17”، منذ إشرافه على أوّل مباراة للفريق المحلّي في جوان 2021. وأيضا الفوز الخامس على التوالي.

وتمثّلت حصيلة التقني بوقرة في العارضة الفنية للمنتخب المحلّي على النّحو التالي: 21 مباراة (رسمية وودّية): 17 فوزا وثلاثة تعادلات وخسارة.

ويستعدّ المنتخب الوطني المحلّي لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023. بينما لم تتأهّل سيراليون لِهذه المنافسة.

وقبل ذلك مساء الـ 25 من نوفمبر الحالي، تنتظر رجال مجيد بوقرة مباراة ودّية أخرى بِالإمارات، تُجرى أمام منتخب الكويت للأكابر.

الدخول مجّانا

يُمكن للجمهور والجالية الجزائرية في الإمارات تحديدا، الدخول إلى الملعب مجّانا. لِمتابعة مباراة المنتخب الوطني المحلّي ونظيره من سيراليون.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية السبت على الساعة السابعة مساءً بِتوقيت الإمارات، والرّابعة عصرا بِتوقيت الجزائر.

وتُقام المواجهة بِملعب الفجيرة الإماراتية، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، دُشّنت عام 1986، وتتّسع لِأكثر من 10 آلاف مُتفرّج.

ويعرف الناخب الوطني مجيد بوقرة ميدان المباراة جيّدا، حيث سبق له اللّعب في منصب مدافع ضمن صفوف نادي الفجيرة الإماراتي ما بين 2014 و2016، كما درّب الفريق ذاته في موسم 2019-2020.