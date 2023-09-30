خسارة بارادو للنسيان.. والتأهل في وهران

اتحاد الجزائر - الفتح الرباطي (20:00سا بملعب ميلود هدفي وهران)

سيكون ملعب ميلود هدفي بوهران أمسية الأحد، مسرحا لمواجهة قوية ستجمع اتحاد الجزائر بضيفه الفتح الرباطي المغربي لحساب لقاء العودة من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث سيكون ممثل الجزائر أمام فرصة كبيرة لتجاوز المنافس المغربي والتأهل، بعد التعادل الذي عاد به من الرباط بهدف في كل شبكة لحساب لقاء الذهاب.

أشبال المدرب بن شيخة، أكدوا نسيانهم لنتيجة لقاء الذهاب، خاصة وأن الكرة عودتنا على المفاجآت، وهو الأمر الذي جعل المدرب بن شيخة يحث اللاعبين على التركيز الكبير خلال المواجهة، وغلق باب المفاجآت، للحفاظ على أمال الاتحاد في الدفاع عن لقبهم هذا الموسم، وتأكيد الهيبة التي خلقها الاتحاد على المستوى القاري، بعد الفوز في السوبر.

ورغم الهزيمة أمام نادي بارادو في البطولة الوطنية، إلا أن زملاء القائد زين بلعيد، عبروا عن تجاوزهم لأثر الخسارة، حيث يريدون مواصلة التألق إفريقيا، خاصة مع أفضلية الجمهور الذي سيتنقل بقوة لمساندة الفريق، بالإضافة إلى النتيجة الإيجابية المحققة في لقاء الذهاب، حيث يكفي ممثل الجزائر تحقيق التعادل أو الفوز من أجل التأهل، وتفادي الانهزام.

حاج عدلان: التحكيم كسرنا أمام بارادو وهدفنا التواجد في مربع الكاف

عبر المدير الرياضي في اتحاد العاصمة حاج عدلان عن غضبه من مستوى الحكام في البطولة الوطنية، وخاصة في لقاء الاتحاد أمام بارادو،كما تحدث عن الصعوبة التي سيعاني منها الفريق بكثافة البرنامج الذي ينتظره، فيما أكد على ضرورة التركيز خلال لقاء اليوم أمام الفتح الرباطي، من أجل تحقيق التأهل في المنافسة الإفريقية.

وقال حاج عدلان في تصريح للإذاعة الوطنية أول أمس: “انتظرنا أن تكون البرمجة صعبة، الإرهاق نال منا ولكن سنواصل بنفس المستوى، ورغم هذا لكن الهزيمة أمام بارادو يتحمل مسؤوليتها التحكيم، أول جولة فقط وتحكيم كارثي فهذه سرقة، نحن لم نطلب المحاباة، بل فقط الحيادية، وأن يكون الحكام في المستوى”.

وعن لقاء اليوم، عبر الهداف السابق للاتحاد عن غضبه من التنقل لأقصى الغرب من أجل لعب المواجهة، حيث قال: “من العيب أن نتنقل بعيدا من أجل لعب المواجهة، تحصلنا على لقبين إفريقيين ولم يوفروا لنا ملعبا في العاصمة، سعداء باللعب في وهران لكن يجب أن نفكر في المناصرين الذين سيتنقلون 400 كم لمناصرة فريقهم، يجب على المسؤولين أن يفكروا في هذه الأمور وليس حتى ينطلق الموسم لغلق الملاعب”.

وأضاف حول لقاء اليوم: “ضيعنا التأهل في المغرب، لكن لا يجب أن نغتر فالمهمة صعبة، الحمد لله هناك وعي لدى اللاعبين هدفنا التواجد في نقطة النهاية من منافسة الكاف”.

وختم حاج عدلان كلامه موجها رسالة إلى رئيس الفاف الجديد: “أطلب من الرئيس وليد صادي النظر في التحكيم ثم التحكيم، نريد الفار في بطولتنا، رغم أنه لا يكفي لوحده بل نريد رفع مستوى حكامنا في البطولة، عندما نرى مستواهم دوليا نفرح، لكن محليا يقومون بكوارث وآخرها ما عانيناه أمام بارادو”.

فريد زميتي مساعد مدرب الاتحاد: شعارنا اليوم.. التأهل وفقط

أكد فريد زميتي مساعد مدرب اتحاد العاصمة عن جاهزية فريقه لمواجهة فريق الفتح الرباطي، ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.

وصرح زميتي للإذاعة الوطنية: “سنعمل كل ما بوسعنا في مباراة العودة لتحقيق التأهل لدور المجموعات”.

كما أضاف: “اللاعبون جاهزون لمباراة يوم الأحد، التي ستكون صعبة كوننا سنواجه فريقا محترما يملك لاعبين ذوي خبرة متعودين على لعب الأدوار الأولى”.

وأردف: “طوينا صفحة مباراة الذهاب، وهزيمتنا أمام بارادو، وكل تركيزنا منصب على مباراة يوم الأحد”.

كما تابع فريد زميتي: “المدرّب بن شيخة، تحدث مع اللاعبين، وطالبهم بنسيان المباريات الماضية، كما صحّح بعض الأخطاء ونستكمل تحضيراتنا إلى غاية موعد المباراة”.

جمال السلامي مدرب الفتح الرباطي: “تعادل الذهاب إيجابي ونريد تسجيل الأهداف للتأهل.”

من جهته، اعتبر مدرب الفتح الرباطي جمال السلامي نتيجة التعادل في لقاء الذهاب بالإيجابية، في ظل نقص الخبرة لدى أشباله، حيث أكد على ضرورة تسجيل الأهداف في وهران من أجل التأهل.

وقال السلامي في تصريحاته لمواقع رياضية: “تعادل الذهاب أعتبره إيجابيا بالنظر لتركيبة الفريق ونقص الخبرة أمام بطل المنافسة، النتيجة جيدة لنا دون فائز”.

وأضاف: “التعادل هو نقطة انطلاق أخرى، سنسعى لتسيير اللقاء باحترافية وذكاء وعدم تلقي الأهداف، وعدم التسرع لتسجيل الهدف الذي سيمنحنا التأهل”.

وختم قائلا: “إن لم نسجل، فسنقصى، كل اللاعبين لهم وعي كبير ويريدون العودة بالتأهل من الأراضي الجزائرية”.

طاقم تحكيم تونسي لإدارة اللقاء

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم تونسيا، لإدارة مباراة اتحاد العاصمة، وضيفه الفتح الرباطي المغربي، ضمن منافسة كأس “الكاف”، حيث وقع اختيار الاتحاد الإفريقي على الحكم التونسي صادق سالمي، لإدارة المواجهة، بمساعدة مواطنيه، رامي ملولشي ويوسف جامي.

للإشارة، فإن أشبال بن شيخة بحاجة إلى تعادل أو فوز من أجل ضمان عبورهم إلى دور مجموعات كأس الكاف، عقب تعادلهم ذهابا في المغرب بهدف لمثله، ويكفيهم التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة، من أجل حسم التأهل ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.