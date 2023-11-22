خسارة تاريخية لمنتخب البرازيل على أرضه في تصفيات كأس العالم

فرحة كبيرة لأوتاميندي بعد تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء

انهزم منتخب البرازيل على أرضه أمام الأرجنتين، بهدف نظيف، في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتلقى المنتخب البرازيلي الهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات التي افتتحها بانتصارين وتعادل، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السادس.

وتكبد منتخب البرازيل خسارته الأولى على الإطلاق على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم.

🇧🇷 بخسارتها امام الارجنتين – خسرت البرازيل للمرة الاولى في تاريخها في تصفيات كأس العالم في ملعبها! pic.twitter.com/4YWFXq0bSX — EPL World (@EPLworld) November 22, 2023

وحسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام نظيره البرازيلي، بملعب ماراكانا، بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ 63.

ورفع رفقاء ميسي رصيدهم إلى 15 نقطة، لتنفرد الأرجنتين بالصدارة بفارق نقطتين أمام منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني.

🇦🇷 🇧🇷 ارتقاء رائع من اوتاميندي يهدي الارجنتين فوز ثمين من الماركانا امام البرازيل 🔥 pic.twitter.com/bc13qZu3L8 — EPL World (@EPLworld) November 22, 2023

وتأخرت انطلاقة المباراة لنحو نصف ساعة بعد شغب من جماهير الأرجنتين وتدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب.