خسارة ثقيلة لِأصاغر “الخضر” بِفرنسا

خسر المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 18 سنة، السبت، بِنتيجة ثقيلة (0-6) أمام نظيره الفرنسي.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِفرنسا، في انتظار مواجهة أخرى تحضيرية بين المنتخبَين وبِالبلد ذاته، الثلاثاء المقبل.

وانتهى الشوط الأوّل بِخسارة أصاغر “الخضر” بِثلاثية نظيفة، مع تسجيل طرد الحكم للاعب الجزائري نوهام عبدلاوي قبل انتهاء هذه المرحلة، وهو ما استغلّه الفرنسيون في الشوط الثاني لِمضاعفة الغلّة.

ويستعدّ المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 18 سنة، لِتمثيل الجزائر في ألعاب البحر المتوسّط، المُقرّر تنظيمها بِوهران ما بين أواخر جوان ومطلع جويلية 2022.