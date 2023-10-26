خسارة ثقيلة لِزُملاء زياني في مونديال الكرة المُصغّرة

مُنِيَ المنتخب الوطني لِكرة القدم المُصغّرة مساء الخميس، بِخسارة ثقيلة في أوّل مباراة له بِرسم منافسة كأس العالم لِهذا الصّنف من الرّياضات.

وانهزم “الخضر” للكرة المُصغّرة بِنتيجة (1-9) أمام منتخب أوكرانيا، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. في منافسة عالمية تحتضنها مدينة رأس الخيمة الإماراتية.

وسجّل هدف الجزائريين المهاجم حسين أمين إدريسي في الدقيقة الـ 8، بعد تمريرة حاسمة من زميله رمزي بورقبة. وهو أوّل توقيع في هذه المباراة.

وأمضى اللاعبان بورقبة وأيمن رجمي هدفَين ضدّ مرماهما، الذي حماه الحارس سفيان حلاب، عنذ الدقيقتَين الـ 33 والـ 39. في مباراة جرت فعّالياتها بِشوطَين، مدّة كلّ واحد منهما 30 دقيقة.

وشارك اللاعبان الدوليان السّابقان ومتوسّطا الميدان كريم زياني وسفير تايدر أساسيَين.

وعن الفوج الثالث، يتبارى منتخب التشيك مع منافسه التايلاندي مساء هذا الجمعة.

وفي الجولة الثانية مساء السبت المقبل، يلعب المنتخب الوطني مع نظيره التشيكي، وتُواجه أوكرانيا المُنافس التايلاندي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النّهائي.

بقيت الإشارة إلى أن هذه الرّياضة يُشرف عليها اتحاد دولي لا علاقة له بـ “الفيفا”.