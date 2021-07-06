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رياضة

خسارة ثقيلة لِفريق درفلو

علي بهلولي
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خسارة ثقيلة لِفريق درفلو
أسامة درفلو (الأرشيف)

مُني اللاعب الدولي الجزائري أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي عصر الثلاثاء، بِهزيمة ثقيلة (0-5) أمام نادي نوردشيلاند الدانماركي.

ولُعبت هذه المباراة ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وشارك المهاجم أسامة درفلو أساسيا مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي، في مواجهة نوردشيلاند الدانماركي.

ونسّق مدربا الفريقَين لِتنظيم هذه المباراة بِصيغة 3 أشواط، مدّة كلّ واحد 40 دقيقة، أو أشبه بِمقابلة ووقت إضافي.

وسجّل النادي الدانماركي هدفه الخامس في الدقيقة الـ 84.

وبات فريق فيتاس أرنهايم وقد سجّل ثالث هزيمة له على التوالي، في مقابلاته التحضيرية للاستحقاق القادم.

وتنطلق البطولة الهولندية في منتصف شهر أوت المقبل، بينما يرتبط أسامة درفلو (27 سنة) مع نادي فيتاس أرنهايم بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2022.

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