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رياضة

خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة

عمر سلامي
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خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة
ح.م
مجيد بوقرة

تكبد نادي المرخية القطري هزيمة جديدة في الدوري القطري، وكانت هذه المرة على يد المتصدر نادي السد، في الوقت القاتل من المباراة.
وكان نادي المرخية الذي يدربه الجزائري مجيد بوقرة قريبا من الخروج بنتيجة التعادل، قبل أن  يتمكن نادي السد  من تسجيل هدف الفوز في د90+7، عن طريق يوسف عبد الرزاق، لينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أشبال المدرب بوقرة هزيمتهم الثالثة على التوالي، والـ14 من بداية الموسم.

وتعقدت مهمة نادي المرخية في البقاء، خاصة وأنه يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط، جمعها منذ بداية الموسم من فوزين وتعادلين.

ويحتل السد القطري صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، متبوعا بنادي الغرافة بـ40 نقطة، بعد مرور 18 جولة.

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