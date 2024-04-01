خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة

تكبد نادي المرخية القطري هزيمة جديدة في الدوري القطري، وكانت هذه المرة على يد المتصدر نادي السد، في الوقت القاتل من المباراة.

وكان نادي المرخية الذي يدربه الجزائري مجيد بوقرة قريبا من الخروج بنتيجة التعادل، قبل أن يتمكن نادي السد من تسجيل هدف الفوز في د90+7، عن طريق يوسف عبد الرزاق، لينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أشبال المدرب بوقرة هزيمتهم الثالثة على التوالي، والـ14 من بداية الموسم.

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📄 | تقرير المباراة || فريقنا يخسر من السد في الجولة 19 #المرخية pic.twitter.com/hvtSnvig4r — نادي المرخية الرياضي (@almarkhiyasc) April 1, 2024

وتعقدت مهمة نادي المرخية في البقاء، خاصة وأنه يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط، جمعها منذ بداية الموسم من فوزين وتعادلين.

ويحتل السد القطري صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، متبوعا بنادي الغرافة بـ40 نقطة، بعد مرور 18 جولة.