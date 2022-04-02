خسارة شباب بلوزداد بعد سبعة انتصارات متتالية

خسر فريق شباب بلوزداد سهرة السبت بِنتيجة (1-2)، أمام مضيفه نادي الترجي الرياضي التونسي.

ولُعبت هذه المباراة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من موريتانيا.

وبادر شباب بلوزداد إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الـ 2، بِواسطة المهاجم حسام الدين مريزيق. بينما اهتزّت شباك الحارس أحمد عبد القادر بِهدفَين من الترجي، في الدقيقتَين الـ 13 والـ 17.

ومُني شباب بلوزداد بِأوّل خسارة بعد سبعة انتصارات متتالية، في البطولة الوطنية ورابطة الأبطال الإفريقية.

وشارك لاعبان جزائريان أساسيَين مع فريقهما الترجي، وهما المدافعان عبد القادر بدران ومحمد الأمين توغاي. بينما تابع مواطنهما وزميلهما لاعب الخط الخلفي إلياس شتي اللقاء من دكّة البدلاء.

واكتست هذه المباراة طابعا خاصا لِعبد القادر بدران، كونها تزامنت مع عيد ميلاده الـ 30.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثالث ذاته، انتصر النجم الساحلي التونسي بِنتيجة (2-1) على الزائر نادي جوانينغ جالاكسي من بوتسوانا.

وغاب المدافع الجزائري حسين بن عيادة عن فريقه النجم الساحلي، بِسبب الطابع الشكلي للمواجهة. بينما تابع مواطناه وزميلاه لاعب الخط الخلفي يوسف العوافي والمهاجم زكريا بوتمان المباراة من دكّة البدلاء.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية على النّحو التالي:

1- الترجي التونسي 14ن

2- شباب بلوزداد 11ن

3- النجم الساحلي التونسي 6ن

4- جوانينغ غالاكسي البوتسواني 1ن

وكان شباب بلوزداد والترجي قد افتكّا بطاقة التأهّل في الجولة الماضية، نظير إقصاء النجم الساحلي وجوانينغ غالاكسي.

وفي ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، يلعب شباب بلوزداد لقاء العودة خارج القواعد، بِسبب مركز الوصافة في دور المجموعات.