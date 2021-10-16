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رياضة

خسارة شبه ثقيلة لِشباب بلوزداد

علي بهلولي
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خسارة شبه ثقيلة لِشباب بلوزداد

خسر فريق شباب بلوزداد مساء السبت، بِنتيجة شبه ثقيلة (1-3) أمام المضيف نادي أسيك ميموزا الإيفواري.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من جيبوتي.

وبادر فريق شباب بلوزداد إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الـ 5، بِواسطة المدافع سفيان بوشار. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى غايا مرباح حامي عرين مُمثّل الكرة الجزائرية، بِثلاثة أهداف لِنادي أسيك ميموزا الإيفواري في الدقائق الـ 12 والـ 52 والـ 64.

وخاض فريق شباب بلوزداد مواجهة أسيك ميموزا، تحت قيادة مدربه الجديد ماركوس باكيتا. وهو امتحان رسمي للتقني البرازيلي.

وتُجرى مباراة العودة بِالجزائر، مساء الـ 24 من أكتوبر الحالي.

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