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رياضة

خسارة شبيبة الساورة

علي بهلولي
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خسارة شبيبة الساورة

خسر فريق شبيبة الساورة مساء الأحد، بِثنائية نظيفة أمام منافسه ومضيفه نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ولُعبت هذه المباراة بِجنوب إفريقيا، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”. تحت إدارة ثلاثي تحكيم من السودان.

واهتزّت شباك حارس المرمى زكريا سعيدي حامي عرين شبيبة الساورة، بِهدفَين من أورلندو بيراتس في الدقيقتَين الـ 3 والـ 66.

وعن الفوج الثاني ذاته، يُواجه نادي ليوباردس من إيسواتيني الزائر الاتحاد الليبي في الـ 6 من مارس المقبل. عِلما أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضبط هذا التاريخ، بِسبب تأخّر تنظيم مباراة العودة بين نادي ليوباردس ومضيفه فريق شبيبة القبائل، في الدور التصفوي الثالث.

وفي الجولة الثانية المُقرّر تنظيمها مساء الـ 20 من فيفري الحالي، يلعب رجال المدرب قيس اليعقوبي بِالجزائر مع نظرائهم من نادي ليوباردس الإيسواتيني. ويتبارى فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي مع المضيف نادي الاتحاد الليبي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

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